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В центре Улан-Удэ установили второй обогреватель для рук

В центре Улан-Удэ установили второй обогреватель для рук
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Обжечься об него невозможно

В Улан-Удэ на площади Советов установили второй обогреватель для рук. Он располагается у маленьких горок.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый обогреватель на днях разместили у большой горки. Он предназначен в первую очередь для детей – чтобы они могли согреться после катаний.

Оборудование отвечает всем требованиям безопасности, поэтому обжечься невозможно. Одномоментно согреть руки от одного обогревателя смогут шесть человек. Ограничений по времени использования вентиляторов нет. Обогреватели снабжены устройством аварийного отключения электронагревательных элементов на случай перегрева, пояснили в МБУ «Горсвет».

Обогреватели для рук появились в этом году на новогоднем городке впервые.



Главную ёлку Улан-Удэ на площади Советов официально откроют сегодня, 29 декабря. Праздничная программа стартует в 17 часов (0+). 
ледовый городок

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