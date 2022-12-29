Отличившимся вручили сертификаты министерства спорта РБ
Сегодня, 29 декабря, в Бурятии отметили самых активных спортивных волонтёров республики.
За помощь в проведении всероссийских соревнований по боксу «Байкал – 2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова сертификатами награждены: Алина Михеева, Анастасия Балдакова, Алдар Имыхелов, Анастасия Янькова, Гоар Казарян, Юрий Мордвинов, Дарья Бакшеева, Алина Галегузова, Виктория Калашникова, Светлана Даганова, Злата Солнцева, Алдар Тыхеев, Никита Пятков, Александра Гарникова и Санжи Ринчинов.
Также сертификатами за помощь в проведении ХХХ международного турнира по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России Бориса Будаева отмечены: Алина Галегузова, Злата Солнцева, Мария Белых, Софья Карпукова и Юрий Мордвинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии поблагодарили за работу спортивных волонтёров
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