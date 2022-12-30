В столицу Бурятии вновь приедут артисты Монгольской государственной консерватории
Музыканты из Монгольской государственной консерватории дадут концерт в Улан-Удэ. Он пройдёт 7 февраля 2023 года в театре оперы и балета имени Г. Цыдынжапова.
- Представители Монгольской государственной консерватории – это победители и лауреаты многочисленных международных конкурсов, это известные музыканты в Азии, в прошлом работающие в известных образовательных учреждениях Японии и Кореи. Напомним, что музыканты Монгольской консерватории в октябре этого года представили музыкальные номера в рамках международного фестиваля «Россия — Вселенная звука», который проходил в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
На концерте прозвучат классика, народные мотивы и произведения монгольских композиторов.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии
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