В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии

В столицу Бурятии вновь приедут артисты Монгольской государственной консерватории



Музыканты из Монгольской государственной консерватории дадут концерт в Улан-Удэ. Он пройдёт 7 февраля 2023 года в театре оперы и балета имени Г. Цыдынжапова.



- Представители Монгольской государственной консерватории – это победители и лауреаты многочисленных международных конкурсов, это известные музыканты в Азии, в прошлом работающие в известных образовательных учреждениях Японии и Кореи. Напомним, что музыканты Монгольской консерватории в октябре этого года представили музыкальные номера в рамках международного фестиваля «Россия — Вселенная звука», который проходил в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



На концерте прозвучат классика, народные мотивы и произведения монгольских композиторов.



Возрастное ограничение 6+

