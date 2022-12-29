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В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году

В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году
Общество,  Фото:пресс-служба Госинспекции Забайкалья
Инициаторам оформления рекомендуется уведомить о нём остальных владельцев квартир

В Госинспекции Забайкалья рассказали, как можно украсить подъезд к Новому году. Начальник отдела жилищного надзора и лицензирования Елена Смородникова объяснила, что нужно учесть жильцам многоквартирных домов при украшении подъезда к новогодним праздникам.

- Поскольку подъезд, лестницы, лестничные клетки, пространство между этажами, лифты, коридоры и входная группа в многоквартирном доме относятся к местам общего пользования, жильцы имеют право празднично их оформить. Между тем, собственникам следует запомнить несколько важных правил, - проинформировала Елена Смородникова.

Во-первых, не следует забывать о правилах пожарной безопасности: слишком массивные и громоздкие украшения могут мешать проходу. Во-вторых, не рекомендуется украшать подъездное пространство мишурой, легковозгорающимися декорациями и гирляндами, в которых может произойти короткое замыкание.

В-третьих, за уборку и содержание мест общедомового пользования в многоквартирных домах отвечают сотрудники обслуживающей организации. Они обязаны поддерживать подъезд в чистоте. Если жители хотят, чтобы украшения продержались в течение новогодних каникул, следует предупредить управляющую компанию о планах декорирования подъезда и при необходимости согласовать их.

В-четвертых, право на использование общедомового имущества есть у всех собственников дома, поэтому инициаторам оформления рекомендуется уведомить о нём остальных владельцев квартир – например, с помощью чата дома или поквартирного обхода. Это поможет избежать потенциальных конфликтов с соседями. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкальского края.
Новый год Забайкальский край

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