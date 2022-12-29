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Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы

Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе стартует конкурс по предоставлению «Газелей» многодетным семьям

Жителей Иркутской области в 2023 году приглашают принять участие в ежегодном конкурсе по предоставлению микроавтобусов многодетным семьям. В конкурсе могут принять участие семьи, имеющие восемь и более детей, не достигших по состоянию на 1 апреля 2023 года возраста 18 лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, не позднее 1 февраля 2023 года одному из родителей необходимо направить на адрес электронной почты управления социальной защиты по месту жительства заявление об участии в конкурсе и требуемые документы. С полным перечнем документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства соцразвития или в управлениях соцзащиты по месту жительства.

– Областной конкурс среди многодетных семей проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стала 51 семья. В 2022 году заявки на конкурс подали 15 семей из Качугского, Заларинского, Нижнеудиского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Аларского, Братского, Нижнеилимского и Куйтунского районов, а также городов Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Бодайбо. Победителями стали восемь семей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
конкурс многодетные семьи Иркутская область

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