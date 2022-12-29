В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика

Мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС



В Улан-Удэ автоинспекторы, пожарные и волонтёры исполнили новогоднюю мечту восьмилетнего слабовидящего мальчика, рассказали в МВД по Бурятии. Мальчик Аюр написал письмо Деду Морозу, в котором загадал желание увидеть настоящих полицейского и пожарного.



Об этом письме сотрудники Госавтоинспекции и МЧС узнали от активистов добровольческого движения «Доброгород».



28 декабря Аюр получил свою порцию новогоднего волшебства и встретился с автоинспекторами и спасателями. Сотрудники Госавтоинспекции приехали в гости к ребёнку и показали устройство патрульного автомобиля. После мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС.



Новогоднее мероприятие продолжилось в пожарной части. Там Аюр узнал об особенностях работы спасателей, порядке выезда на пожар и реагировании на другие экстренные ситуации, а также покатался на пожарной машине.



В завершение встречи Аюру подарили новогодние подарки.



