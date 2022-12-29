Мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС
В Улан-Удэ автоинспекторы, пожарные и волонтёры исполнили новогоднюю мечту восьмилетнего слабовидящего мальчика, рассказали в МВД по Бурятии. Мальчик Аюр написал письмо Деду Морозу, в котором загадал желание увидеть настоящих полицейского и пожарного.
Об этом письме сотрудники Госавтоинспекции и МЧС узнали от активистов добровольческого движения «Доброгород».
28 декабря Аюр получил свою порцию новогоднего волшебства и встретился с автоинспекторами и спасателями. Сотрудники Госавтоинспекции приехали в гости к ребёнку и показали устройство патрульного автомобиля. После мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС.
Новогоднее мероприятие продолжилось в пожарной части. Там Аюр узнал об особенностях работы спасателей, порядке выезда на пожар и реагировании на другие экстренные ситуации, а также покатался на пожарной машине.
В завершение встречи Аюру подарили новогодние подарки.
В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика
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