В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта

В Бурятии в праздничные выходные пройдёт декада здоровья и спорта. По всей республике будут проходить спортивные мероприятия, к которым могут присоединиться все жители: спортсмены и любители.
|
Мероприятия в рамках декады спорта
|
|
Район
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Дата проведения
|
|
город Улан-Удэ
|
Мероприятия, посвящённые декаде спорта и здоровья (0+)
|
Центральный стадион (каток) г.Улан-Удэ
|
01.01.2023 г.
|
|
Личное первенство по скоростному бегу на коньках «Скорость-красота, сила-здоровье!» (0+)
|
Ул. Гарнизонная, 25
|
03.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом между командами п. Аршан (0+)
|
Хоккейная коробка СОШ № 13
|
04.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами п. Энергетик (0+)
|
Хоккейная коробка СОШ № 57
|
04.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по мини-футболу (0+)
|
Дом спорта ул. Революции 1905 г, 73а
|
04.01.2023 г.
|
|
Соревнование по дартсу (0+)
|
Спорт площадка ТОС «Любимый дворик», ул. Тобольская, 19
|
04.01.2023 г.
|
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы» (0+)
|
Сквер «Кристальный»
|
05.01.2023 г.
|
|
Весёлые старты (0+)
|
Спорт площадка ул. Трубачеева, 144
|
05.01.2023 г.
|
|
Турнир по футболу (0+)
|
ул. Столбовая, 62
|
05.01.2023 г.
|
|
Весёлые старты (0+)
|
Спорт площадка для ГТО и воркаута Парк им. Д.Ж.Жанаева
|
05.01.2023 г.
|
|
Спортивно-досуговая программа «Новогодний серпантин» (0+)
|
Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова
|
06.01.2023 г.
|
|
Соревнование по хоккею с мячом на валенках среди детей мкр. Кирзавод на призы депутата НХ РБ М.Д. Гергенова (0+)
|
Спорт площадка СОШ № 38
|
06.01.2023 г
|
|
Турнир по мини-футболу (0+)
|
Спорт площадка ул.Мокрова, 25
|
06.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами 140 кв. (0+)
|
Спорт площадка 140 кв.
|
07.01.2023 г.
|
|
Спортивно-досуговая программа «Рождественские забавы» (0+)
|
Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова
|
08.01.2023 г.
|
|
Соревнования по хоккею на валенках (0+)
|
Коробка ул. Ключевская, 20
|
08.01.2023 г.
|
|
Комбинированная эстафета «Зимние забавы», посвященная Рождеству (0+)
|
Пер.Школьный, 35
|
08.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом на снегу (0+)
|
Спортивная площадка п.Тулунжа
|
08-09.01.2023 г.
|
|
Баунтовский эвенкийский район
|
Дартс (0+)
|
Спортивный зал ДЮСШ
|
02.01.2023 г.
|
|
с. Багдарин., ул. Школьная, 17
|
13.00 ч
|
|
Товарищеская встреча по волейболу (0+)
|
Спортивный зал ДЮСШ
|
04.01.2023 г.
|
|
с. Багдарин., ул. Школьная, 17
|
13.00ч
|
|
Новогодний турнир по хоккею с шайбой (0+)
|
Хоккейная коробка
|
05.01.2023 г.
|
|
13.00 ч
|
|
Весёлые старты (0+)
|
Спортивный зал ДЮСШ
|
06.01.2023
|
|
с. Багдарин., ул. Школьная, 17
|
13.00 ч
|
|
Рождественский турнир по мини-футболу среди студентов (0+)
|
Спортивный зал ДЮСШ
|
07.01.2023г.
|
|
с. Багдарин., ул. Школьная, 17
|
19.00ч
|
|
Спортивно-игровая программа для детей и родителей «Снежная карусель» (0+)
|
МБУК «Варваринский СДК»
|
05.01.2023 г.
|
|
«Серебряные коньки» (0+)
|
СП Северное
|
07.01.2023 г.
|
|
Спортивно-игровая программа «Проказы матушки зимы» (0+)
|
СП Амалатское
|
05.01.2023 г.
|
|
Выходные зимних забав «Игры нашего двора» (0+)
|
СП Амалатское
|
07.01.2023 г.
|
|
Новогодний турнир по интеллектуальному двоеборью среди детей (шашки, шахматы) (0+)
|
СП Амалатское
|
08.01.2023 г.
|
|
Новогодние веселые старты (0+)
|
СП Амалатское
|
04.01.2023 г.
|
|
Заиграевский район
|
Новогодний турнир по шахматам и шашкам на приз Деда Мороза (0+)
|
СП Усойское
|
03.01.2023 г.
|
|
Рождественские встречи «Очарование Рождества» (0+)
|
СП Усойское
|
05.01.2023 г.
|
|
Детская игровая программа «Весёлый снеговик» (0+)
|
СП Усойское
|
07.01.2023 г.
|
|
Игра «Кто быстрее», катание на санях на катке (0+)
|
03.01.2023 г.
|
|
Игры с Дед Морозом и Снегурочкой (0+)
|
СП Усть-Джилиндинское
|
31.12.2022 г.
|
|
Спортивная эстафета «Зимние забавы» (0+)
|
СП Усть-Джилиндинское
|
07.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2008-2011 гг.р. (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
03.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2004-2007 гг.р. (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
05.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом (мужчины) (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
06.01.2023 г.
|
|
Турнир по настольному теннису (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
04.01.2023 г.
|
|
Новогодний турнир по мини-футболу (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
06.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по баскетболу (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
07.01.2023 г.
|
|
«Зимние забавы на льду» (0+)
|
МО СП «Новоильинское»
|
02.01.2023 г.
|
|
Турнир по мини-футболу (дети) (0+)
|
МО СП «Талецкое»
|
04.01.2023 г.
|
|
Турнир по волейболу среди жителей поселения (0+)
|
МО СП «Талецкое»
|
06.01.2023 г.
|
|
Турнир по лёгкой атлетике среди детей, мужчин и женщин (0+)
|
МО СП «Усть-Брянское»
|
06.01.2023 г.
|
|
«Рождественские забавы» (спортивно-развлекательные мероприятия) (0+)
|
МО ГП «Поселок Онохой»
|
06.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по мини-футболу (0+)
|
МО ГП «Поселок Онохой»
|
08.01.2023 г.
|
|
Турнир по волейболу (0+)
|
МО СП «Новобрянское»
|
06.01.2023 г.
|
|
«В здоровом теле, здоровый дух» (0+)
|
МО СП «Новобрянское»
|
04.01.2023 г.
|
|
Подвижные игры, футбол на снегу (0+)
|
МО СП «Старобрянское»
|
07.01.2023 г.
|
|
Турнир по хоккею с мячом среди команд поселения (0+)
|
МО СП «Ключевское»
|
05.01.2023 г.
|
|
«Рождественские игры» (подвижные игры на свежем воздухе, эстафета) (0+)
|
МО СП «Первомаевское»
|
06.01.2023 г.
|
|
Соревнования по настольному теннису среди населения (0+)
|
МО СП «Горхонское»
|
03.02.2023 г.
|
|
Новогодний турнир по мини-футболу (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
06.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по баскетболу (0+)
|
МО СП «Илькинское»
|
07.01.2023 г.
|
|
Иволгинский район
|
Мини волейбол (0+)
|
СП «Иволгинское»
|
4,6 января 2023 г.
|
|
Классический волейбол (0+)
|
СП «Оронгойское»
|
|
Хоккей с мячом (0+)
|
СП «Оронгойское»
|
01-08.01.2023 г.
|
|
Соревнования по вольной борьбе (6+)
|
СП «Гурульбинское»
|
06.01.2023 г.
|
|
Соревнования по теннису (0+)
|
СП «Гильбиринское»
|
05,07.01.2023 г.
|
|
Соревнования по «Шагай наадан» (0+)
|
СП «Гильбиринское»
|
05,07.01.2023 г.
|
|
Товарищеская встреча по хоккею с мячом (0+)
|
СП «Нижнеиволгинское»
|
01-08.01.2023 г.
|
|
Хоккей с мячом (0+)
|
СП «Нижнеиволгинское»
|
05,07.01.2023 г.
|
|
Миниволей (0+)
|
СП «Нижнеиволгинское»
|
|
Теннис (0+)
|
СП «Сотниковское»
|
04,06.01.2023 г.
|
|
Классический волейбол (0+)
|
СП «Сотниковское»
|
|
Декада Здоровья (0+)
|
СП «Сотниковское»
|
07.01.2023 г.
|
|
Еравнинский район
|
Каникулы с ГТО (0+)
|
СП «Ульдаргинское», СП «Усть-Эгитинское»
|
05-06.01.2023 г.
|
|
СП «Гундинское», СП «Исингинское»
|
06-07.01.2023 г.
|
|
Закаменский район
|
Рождественский турнир по волейболу среди организаций и предприятий г. Закаменск и сельских поселений Закаменского района (0+)
|
ФСК «Тамир»
|
03.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по баскетболу среди школьников и взрослых (0+)
|
СОШЛИ
|
04.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по хоккею с мячом среди школьников и взрослых (0+)
|
Стадион «Металлург»
|
04.01.2023 г.
|
|
Веселые старты на улице «Папа, мама, я - спортивная семья» (0+)
|
Стадион «Металлург»
|
05.01.2023 г.
|
|
Районный рождественский турнир по футболу (0+)
|
ФСК «Тамир»
|
06.01.2023 г.
|
|
Игра «Захват снежной башни» с детьми, состоящими на учёте СОП (6+)
|
Стадион «Металлург»
|
07.01.2023 г.
|
|
День здоровья на лыжной базе, среди работающей молодёжи г. Закаменск (0+)
|
Лыжная база в с. Михайловка
|
08.01.2023 г.
|
|
Курумканский район
|
Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд «Универсиада - 2023 » (0+)
|
СП «Аргада»
|
03.01.2023 г.
|
|
Начало с 9.00 ч.
|
|
Личное первенство района по шахматам (0+)
|
ФСК Курумкан
|
04.01.2023 г.
|
|
Начало с 9.00 ч.
|
Турнир по хоккею с мячом (0+)
|
Каток при ФСК
|
|
Открытый турнир по волейболу среди женских команд на призы ООО «Универсал» (0+)
|
ФСК Курумкан
|
05.01.2023 г.
|
|
Начало с 9.00 ч.
|
|
Личное первенство по настольному теннису (0+)
|
ФСК Курумкан
|
06.01.2023 г.
|
|
Начало с 9.00 ч.
|
|
Джидинский район
|
Рождественский турнир по волейболу в с. Верхний Ичетуй (0+)
|
с. Петропавловка
|
06.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по хоккею с мячом в селе Петропавловка. (0+)
|
с. Петропавловка
|
08.01.2023 г.
|
|
Соревнование по футболу в с. Петропавловка (0+)
|
с. Петропавловка
|
04.01.2023 г.
|
|
Муйский район
|
Матчевая встреча по футболу (0+)
|
п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»
|
03.01.2023 г.
|
|
Матчевая встреча по волейболу (0+)
|
п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»
|
05.01.2023 г.
|
|
Матчевая встреча по волейболу (0+)
|
п. Северомуйск, СОК «Жемчужина»
|
06.01.2023 г.
|
|
Матчевая встреча по баскетболу (0+)
|
п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»
|
08.01.2023 г.
|
|
Массовые катания на хоккейном корте и катке (0+)
|
п. Таксимо, хоккейный корт на территории МБОУ ТСОШ № 3, каток Р/К «Ангар»
|
01.01.2023 г. – 09.01.2023 г.
|
|
Прибайкальский район
|
Он-лайн акция «Я СМОГУ!!!» (0+)
|
По району
|
01-08.01.2023 г.
|
|
Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ЛЫЖ!!!» (катание на любых видах лыж и в любом месте) (0+)
|
По району
|
02-08.01.2023 г.
|
|
Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ КОНЬКОВ!!!» (катание на ледовых катках и хоккейных коробках) (0+)
|
По району
|
02-08.01.2023 г.
|
|
Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ХОДЬБЫ!!!» (скандинавская ходьба среди старшего населения района) (0+)
|
По району
|
02-08.01.2023 г.
|
|
Кабанский район
|
Первенство Кабанского района по лыжным гонкам «Новогодние старты» (0+)
|
п. Селенгинск
|
05.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по шашкам (0+)
|
с. Выдрино
|
06.01.2023 г.
|
|
Первенство Кабанского района по спортивному ориентированию среди детей «Рождественские приключения» (0+)
|
п. Селенгинск
|
06.02.2023 г.
|
|
Новогодний турнир по волейболу среди мужчин и женщин (0+)
|
г. Бабушкин
|
08.01.2023 г.
|
|
Физкульт-минутка (0+)
|
с. Большое Колесово
|
08.01.2023 г.
|
|
Матчевые встречи по хоккею с мячом среди учащихся (0+)
|
с. Кабанск
|
04.01.2023 г.
|
|
Окинский район
|
Розыгрыш кубка по мини футболу на призы ТОС «Саяан Уула» (0+)
|
с. Орлик
|
05.01.2023 г.
|
|
Розыгрыш рождественского кубка по волейболу среди смешанных команд (0+)
|
с. Орлик
|
06.01.2023 г.
|
|
Районный розыгрыш переходящего кубка выпускников школ Окинского района (0+)
|
с. Орлик
|
07.01.2023 г.
|
|
Учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом в рамках подготовки к XVI республиканским зимним сельским спортивным играм (0+)
|
с. Орлик
|
01.01-10.01.2023 г.
|
|
Массово-оздоровительное катание на коньках для жителей района (0+)
|
с. Орлик
|
01.01-10.01.2023 г.
|
|
Тренировочные мероприятия по подготовке к участию в XVI республиканских зимних сельских спортивных играх по видам спорта (0+)
|
с. Орлик
|
01.01-10.01.2023 г.
|
|
Северо-Байкальский район
|
Турнир «Кубок трех глав» по баскетболу и волейболу (0+)
|
п. Нижнеангарск
|
03.01.- 04.01.2023 г.
|
|
Хоккейный турнир «За Победу!» (0+)
|
п. Кичера
|
04.01.2023 г.
|
|
Хоккейный турнир «За Победу!» (0+)
|
п. Кичера
|
08.01.2023 г.
|
|
Юношеский турнир по дартсу «Цель» (0+)
|
п. Кичера
|
08.01.2023 г.
|
|
Турнир по шахматам и шашкам (0+)
|
п. Кичера,
|
05.01. – 06.01.2023 г.
|
|
с.Кумора,
|
|
с.Байкальское,
|
|
с. Уоян
|
|
Спортивно-массовые «Зимние игры» (0+)
|
Все поселения
|
03.01 – 08.01.2023 г.
|
|
Город Северобайкальск
|
Соревнования по мини-футболу на призы Деда Мороза среди детей 2012-2014 гг.р. (0+)
|
МБОУ ДО ДЮСШ с/к «Нева»
|
03.01.2023 г.
|
|
Городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественские гонки» (0+)
|
МБОУ ДО ДЮСШ Лыжная трасса п. Заречный
|
06-07.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд (0+)
|
с/к «Нева»
|
06.01.2023 г.
|
|
Турнир по настольному теннису (0+)
|
с/к «Нева»
|
07.01.2023 г.
|
|
Соревнования по конькобежному спорту (шорт-треку) в рамках проведения Декады спорта и здоровья (0+)
|
Хоккейный корт МАОУ СОШ №11
|
08.01.2023 г.
|
|
Селенгинский район
|
Сдача зимних нормативов ВФСК «ГТО» (0+)
|
Стадион «Шахтер» г. Гусиноозерск
|
04.01.2023 г.
|
|
Тренировочные занятия МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска» (0+)
|
Лыжная база г. Гусиноозерска
|
По расписанию
|
|
«Часы здоровья» (дворовые игры с инструкторами) (0+)
|
поселения района
|
01.01.2023 г.
|
|
Чемпионат Республики Бурятия по лыжным гонкам памяти З.В. Куликовой (0+)
|
Лыжная база г. Гусиноозерска
|
03-05.01.2023 г.
|
|
Районный турнир по мини-футболу (0+)
|
г. Гусиноозерска
|
01.01.2023 г.
|
|
Кяхтинский район
|
Районный турнир по хоккею в г. Кяхта (0+)
|
МАУ «Кяхтинская спортивная школа»
|
05.01.2023 г.
|
|
Рождественский турнир по шорт-треку в г. Кяхта (0+)
|
МАУ «Кяхтинская спортивная школа»
|
06.01.2023 г.
|
|
Карнавальный турнир по шахматам среди детей в г. Кяхта (0+)
|
МАУ «Кяхтинская спортивная школа»
|
06.01.2023 г.
|
|
Районный турнир по лыжным гонкам в СП «Кударинское» (0+)
|
МАУ «Кяхтинская спортивная школа»
|
06.01.2022 г.
|
|
«Весёлые старты» (0+)
|
СП «Хоронхойское»
|
03.01.2023 г.
|
|
Баскетбол среди дворовых команд (0+)
|
СП «Хоронхойское»
|
04.01.2023 г.
|
|
«Весёлые старты» среди детей (0+)
|
СП «Большекударинское»
|
03.01.2023 г.
|
|
Рождественская эстафета (0+)
|
СП «Большекударинское»
|
07.01.2023 г.
|
|
Волейбол среди дворовых команд (0+)
|
СП «Алтайское»
|
05.01.2023 г.
|
|
Шагай наадан (0+)
|
СП «Алтайское»
|
07.01.2023 г.
|
|
Тарбагатайский район
|
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Выходи на лыжи!» (0+)
|
с. Тарбагатай лыжная база «Искорка».
|
04.01.2023 г.
|
|
Начало в 13:00 ч.
|
|
Зимний этап фестиваля ГТО 10-11 ступень (0+)
|
с. Тарбагатай зал МБУ ДО «ДЮСШ».
|
05.01.2023 г.
|
|
Начало в 11:00 ч.
|
|
Личное первенство Тарбагатайского района по настольному теннису среди взрослых (0+)
|
с. Тарбагатай МБУД Радуга талантов
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06.01.2023 г.
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Рождественский турнир по мини-волейболу среди взрослых (4 + 1) (0+)
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с. Шалуты, МБОУ Селенгинская СОШ
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06.01.2023 г.
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Начало в 10:00
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Товарищеская встреча по волейболу (3 муж/3 жен) (0+)
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с. Нижний Саянтуй МБОУ Нижнесаянтуйская СОШ
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08.01.2023 г.
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Баргузинский район
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Районный турнир по хоккею с мячом среди школьников и мужчин памяти кавалера ордена Мужества Олега Огуло (0+)
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Баргузинская СШ
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03.01.2023 г.
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Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти Б.Р. Очирова (0+)
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Баргузинская СШ
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05.01.2023 г.
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Новогодний турнир по стрельбе из лука среди школьников (0+)
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Баргузинская СШ
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06.01.2023 г.
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Рождественские лыжные гонки (0+)
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Усть-Баргузинская СШ
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06.01.2023 г.
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Первенство района по вольной борьбе среди школьников памяти Ч.З. Эрдынеева. (6+)
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Баргузинская СШ
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07.01.2023 г.
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Бичурский район
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Открытие зимнего сезона по хоккею на центральном стадионе (0+)
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с. Бичура, Центральный стадион
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03.01.2023 г.
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Шахматно-шашечный турнир среди детей (0+)
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с. Бичура, РДК
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05.01.2023 г.
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Соревнования по конькобежному спорту (0+)
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с. Бичура, Центральный стадион
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07.01.2023 г.
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Кижингинский район
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Рождественнский турнир по волейболу (0+)
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Универсальный спортивный комплекс
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07.01.2023 г.
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Весёлые старты «Каток» (0+)
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с. Кижинга, ул. Советская, 159
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03-04.01.2023 г.
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Личное первенство по шахматам (0+)
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МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Рыбдылова
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05.01.2023 г.
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Хоринский район
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Чемпионат и кубок Бурятии по хоккею с мячом (0+)
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с.Хоринск
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06.01, 08.01.2023 г.
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«Весёлые старты» - соревнования для детей и молодёжи на катке (0+)
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с.Хоринск
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05.01.2023 г.
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Конкурс снеговиков «Снеговик 2022 г.», турнир по мини-хоккею, ледовый каток (0+)
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с.Верхние Тальцы
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05.01.2022 г.
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Спортивно массовые мероприятия, конькобежная эстафета, ледовый каток (0+)
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с.Тэгда Хоринского района
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04.01.2023 г.
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Тункинский район
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Счастливый конёк (0+)
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Центральный каток с. Кырен
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03.01.2023 г.
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Турнир по мини-футболу «Встречаем Новый год» среди юношей 2007 г.р. и младше (0+)
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КСК п. Аршан
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04.01.2023 г.
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Рождественский турнир среди смешанных команд по волейболу (0+)
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КСК п. Аршан
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07.01.2023 г.
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Рождественские соревнования по настольному теннису (0+)
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с. Харбяты
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06.01.2023 г.
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«Весёлые старты на лыжах» (0+)
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с. Шимки
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07.01.2023 г.
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Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный спринт» (0+)
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с. Шимки
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08.01.2023 г.
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Мухоршибирский район
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Товарищеская встреча по хоккею (0+)
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МБУ «Мухоршибирская спортивная школа»
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04.01.2023 г.
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Рождественская лыжная гонка (0+)
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МО СП «Саган-Нурское»
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05.01.2023 г.
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Турнир по волейболу (0+)
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МБОУ «Цолгинская СОШ»
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06.01.2023 г.
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