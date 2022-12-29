29 декабря

28 декабря

Популярное

В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта

В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Опубликован календарь спортивных мероприятий в новогодние каникулы

В Бурятии в праздничные выходные пройдёт декада здоровья и спорта. По всей республике будут проходить спортивные мероприятия, к которым могут присоединиться все жители: спортсмены и любители.
   

Мероприятия в рамках декады спорта

Район

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата проведения

город Улан-Удэ

Мероприятия, посвящённые декаде спорта и здоровья (0+)

Центральный стадион (каток) г.Улан-Удэ

01.01.2023 г.
13.00 ч.

Личное первенство по скоростному бегу на коньках «Скорость-красота, сила-здоровье!» (0+)

Ул. Гарнизонная, 25

03.01.2023 г.
15.00 ч.

Турнир по хоккею с мячом между командами п. Аршан (0+)

Хоккейная коробка СОШ № 13

04.01.2023 г.

Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами п. Энергетик (0+)

Хоккейная коробка СОШ № 57

04.01.2023 г.

Рождественский турнир по мини-футболу (0+)

Дом спорта ул. Революции 1905 г, 73а

04.01.2023 г.
18.00 ч.

Соревнование по дартсу (0+)

Спорт площадка ТОС «Любимый дворик», ул. Тобольская, 19

04.01.2023 г.
14.00 ч.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы» (0+)

Сквер «Кристальный»

05.01.2023 г.
13.00 ч.

Весёлые старты (0+)

Спорт площадка ул. Трубачеева, 144

05.01.2023 г.
12.00 ч.

Турнир по футболу (0+)

ул. Столбовая, 62

05.01.2023 г.
14.00 ч.

Весёлые старты (0+)

Спорт площадка для ГТО и воркаута Парк им. Д.Ж.Жанаева

05.01.2023 г.
14.00 ч.

Спортивно-досуговая программа «Новогодний серпантин» (0+)

Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова

06.01.2023 г.
15.00 ч.

Соревнование по хоккею с мячом на валенках среди детей мкр. Кирзавод на призы депутата НХ РБ М.Д. Гергенова  (0+)

Спорт площадка СОШ № 38

06.01.2023 г

Турнир по мини-футболу (0+)

Спорт площадка ул.Мокрова, 25

06.01.2023 г.
13.00 ч.

Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами 140 кв. (0+)

Спорт площадка 140 кв.

07.01.2023 г.

Спортивно-досуговая программа «Рождественские забавы» (0+)

Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова

08.01.2023 г.
14.00 ч.

Соревнования по хоккею на валенках (0+)

Коробка ул. Ключевская, 20

08.01.2023 г.
15.00 ч.

Комбинированная эстафета «Зимние забавы», посвященная Рождеству (0+)

Пер.Школьный, 35

08.01.2023 г.
15.00

Турнир по хоккею с мячом на снегу (0+)

Спортивная площадка п.Тулунжа

08-09.01.2023 г.

Баунтовский эвенкийский район

Дартс (0+)

Спортивный зал ДЮСШ

02.01.2023 г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17

13.00 ч

Товарищеская встреча по волейболу (0+)

Спортивный зал ДЮСШ

04.01.2023 г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17

13.00ч

Новогодний турнир по хоккею с шайбой (0+)

Хоккейная коробка

05.01.2023 г.

13.00 ч

Весёлые старты (0+)

Спортивный зал ДЮСШ

06.01.2023

с. Багдарин., ул. Школьная, 17

13.00 ч

Рождественский турнир по мини-футболу среди студентов (0+)

Спортивный зал ДЮСШ

07.01.2023г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17

19.00ч

Спортивно-игровая программа для детей и родителей «Снежная карусель» (0+)

МБУК «Варваринский СДК»

05.01.2023 г.

«Серебряные коньки» (0+)

СП Северное

07.01.2023 г.

Спортивно-игровая программа «Проказы матушки зимы» (0+)

СП Амалатское

05.01.2023 г.

Выходные зимних забав «Игры нашего двора» (0+)

СП Амалатское

07.01.2023 г.

Новогодний турнир по интеллектуальному двоеборью среди детей (шашки, шахматы) (0+)

СП Амалатское

08.01.2023 г.

Новогодние веселые старты (0+)

СП Амалатское

04.01.2023 г.

Заиграевский район

Новогодний турнир по шахматам и шашкам на приз Деда Мороза (0+)

СП Усойское

03.01.2023 г.

Рождественские встречи «Очарование Рождества» (0+)

СП Усойское

05.01.2023 г.

Детская игровая программа «Весёлый снеговик» (0+)

СП Усойское

07.01.2023 г.

Игра «Кто быстрее», катание на санях на катке (0+)

03.01.2023 г.

Игры с Дед Морозом и Снегурочкой (0+)

СП Усть-Джилиндинское

31.12.2022 г.

Спортивная эстафета «Зимние забавы» (0+)

СП Усть-Джилиндинское

07.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2008-2011 гг.р. (0+)

МО СП «Илькинское»

03.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2004-2007 гг.р. (0+)

МО СП «Илькинское»

05.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (мужчины) (0+)

МО СП «Илькинское»

06.01.2023 г.

Турнир по настольному теннису (0+)

МО СП «Илькинское»

04.01.2023 г.

Новогодний турнир по мини-футболу (0+)

МО СП «Илькинское»

06.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу (0+)

МО СП «Илькинское»

07.01.2023 г.

«Зимние забавы на льду» (0+)

МО СП «Новоильинское»

02.01.2023 г.

Турнир по мини-футболу (дети) (0+)

МО СП «Талецкое»

04.01.2023 г.

Турнир по волейболу среди жителей поселения  (0+)

МО СП «Талецкое»

06.01.2023 г.

Турнир по лёгкой атлетике среди детей, мужчин и женщин  (0+)

МО СП «Усть-Брянское»

06.01.2023 г.

«Рождественские забавы» (спортивно-развлекательные мероприятия) (0+)

МО ГП «Поселок Онохой»

06.01.2023 г.

Рождественский турнир по мини-футболу (0+)

МО ГП «Поселок Онохой»

08.01.2023 г.

Турнир по волейболу (0+)

МО СП «Новобрянское»

06.01.2023 г.

«В здоровом теле, здоровый дух» (0+)

МО СП «Новобрянское»

04.01.2023 г.

Подвижные игры, футбол на снегу (0+)

МО СП «Старобрянское»

07.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом среди команд поселения (0+)

МО СП «Ключевское»

05.01.2023 г.

«Рождественские игры» (подвижные игры на свежем воздухе, эстафета) (0+)

МО СП «Первомаевское»

06.01.2023 г.

Соревнования по настольному теннису среди населения (0+)

МО СП «Горхонское»

03.02.2023 г.

Новогодний турнир по мини-футболу (0+)

МО СП «Илькинское»

06.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу (0+)

МО СП «Илькинское»

07.01.2023 г.

Иволгинский район

Мини волейбол (0+)

СП «Иволгинское»

4,6 января 2023 г.

Классический волейбол (0+)

СП «Оронгойское»

Хоккей с мячом (0+)

СП «Оронгойское»

01-08.01.2023 г.

Соревнования по вольной борьбе (6+)

СП «Гурульбинское»

06.01.2023 г.

Соревнования по теннису (0+)

СП «Гильбиринское»

05,07.01.2023 г.

Соревнования по «Шагай наадан» (0+)

СП «Гильбиринское»

05,07.01.2023 г.

Товарищеская встреча по хоккею с мячом (0+)

СП «Нижнеиволгинское»

01-08.01.2023 г.

Хоккей с мячом (0+)

СП «Нижнеиволгинское»

05,07.01.2023 г.

Миниволей (0+)

СП «Нижнеиволгинское»

Теннис (0+)

СП «Сотниковское»

04,06.01.2023 г.

Классический волейбол (0+)

СП «Сотниковское»

Декада Здоровья (0+)

СП «Сотниковское»

07.01.2023 г.

Еравнинский район

Каникулы с ГТО (0+)

СП «Ульдаргинское», СП «Усть-Эгитинское»

05-06.01.2023 г.

СП «Гундинское», СП «Исингинское»

06-07.01.2023 г.

Закаменский район

Рождественский турнир по волейболу среди организаций и предприятий г. Закаменск и сельских поселений Закаменского района (0+)

ФСК «Тамир»

03.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу среди школьников и взрослых (0+)

СОШЛИ

04.01.2023 г.

Рождественский турнир по хоккею с мячом среди школьников и взрослых (0+)

Стадион «Металлург»

04.01.2023 г.

Веселые старты на улице «Папа, мама, я - спортивная семья» (0+)

Стадион «Металлург»

05.01.2023 г.

Районный рождественский турнир по футболу (0+)

ФСК «Тамир»

06.01.2023 г.

Игра «Захват снежной башни» с детьми, состоящими на учёте СОП (6+)

Стадион «Металлург»

07.01.2023 г.

День здоровья на лыжной базе, среди работающей молодёжи г. Закаменск (0+)

Лыжная база в с. Михайловка

08.01.2023 г.

Курумканский район

Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд «Универсиада - 2023 » (0+)

СП «Аргада»

03.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Личное первенство района по шахматам (0+)

ФСК Курумкан

04.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Турнир по хоккею с мячом (0+)

Каток при ФСК

Открытый турнир по волейболу среди женских команд на призы ООО «Универсал» (0+)

ФСК Курумкан

05.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Личное первенство по настольному теннису (0+)

ФСК Курумкан

06.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Джидинский район

Рождественский турнир по волейболу в с. Верхний Ичетуй (0+)

с. Петропавловка

06.01.2023 г.

Рождественский турнир по хоккею с мячом в селе Петропавловка. (0+)

с. Петропавловка

08.01.2023 г.

Соревнование по футболу в с. Петропавловка (0+)

с. Петропавловка

04.01.2023 г.

Муйский район

Матчевая встреча по футболу (0+)

п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»

03.01.2023 г.

Матчевая встреча по волейболу (0+)

п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»

05.01.2023 г.

Матчевая встреча по волейболу (0+)

п. Северомуйск, СОК «Жемчужина»

06.01.2023 г.

Матчевая встреча по баскетболу (0+)

п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ»

08.01.2023 г.

Массовые катания на хоккейном корте и катке (0+)

п. Таксимо, хоккейный корт на территории МБОУ ТСОШ № 3, каток Р/К «Ангар»

01.01.2023 г. – 09.01.2023 г.

Прибайкальский район

Он-лайн акция «Я СМОГУ!!!» (0+)

По району

01-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ЛЫЖ!!!» (катание на любых видах лыж и в любом месте) (0+)

По району

02-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ КОНЬКОВ!!!» (катание на ледовых катках и хоккейных коробках) (0+)

По району

02-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ХОДЬБЫ!!!» (скандинавская ходьба среди старшего населения района) (0+)

По району

02-08.01.2023 г.

Кабанский район

Первенство Кабанского района по лыжным гонкам «Новогодние старты» (0+)

п. Селенгинск

05.01.2023 г.

Рождественский турнир по шашкам (0+)

с. Выдрино

06.01.2023 г.

Первенство Кабанского района по спортивному ориентированию среди детей «Рождественские приключения» (0+)

п. Селенгинск

06.02.2023 г.

Новогодний турнир по волейболу среди мужчин и женщин (0+)

г. Бабушкин

08.01.2023 г.

Физкульт-минутка (0+)

с. Большое Колесово

08.01.2023 г.

Матчевые встречи по хоккею с мячом среди учащихся (0+)

с. Кабанск

04.01.2023 г.

Окинский район

Розыгрыш кубка по мини футболу на призы ТОС «Саяан Уула» (0+)

с. Орлик

05.01.2023 г.

Розыгрыш рождественского кубка по волейболу среди смешанных команд (0+)

с. Орлик

06.01.2023 г.

Районный розыгрыш переходящего кубка выпускников школ Окинского района (0+)

с. Орлик

07.01.2023 г.

Учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом в рамках подготовки к XVI республиканским зимним сельским спортивным играм (0+)

с. Орлик

01.01-10.01.2023 г.

Массово-оздоровительное катание на коньках для жителей района (0+)

с. Орлик

01.01-10.01.2023 г.

Тренировочные мероприятия по подготовке к участию в XVI республиканских зимних сельских спортивных играх по видам спорта (0+)

с. Орлик

01.01-10.01.2023 г.

Северо-Байкальский район

Турнир «Кубок трех глав» по баскетболу и волейболу (0+)

п. Нижнеангарск

03.01.- 04.01.2023 г.

Хоккейный турнир «За Победу!» (0+)

п. Кичера

04.01.2023 г.

Хоккейный турнир «За Победу!» (0+)

п. Кичера

08.01.2023 г.

Юношеский турнир по дартсу «Цель» (0+)

п. Кичера

08.01.2023 г.

Турнир по шахматам и шашкам (0+)

п. Кичера,

05.01. – 06.01.2023 г.

с.Кумора,

с.Байкальское,

с. Уоян

Спортивно-массовые «Зимние игры» (0+)

Все поселения

03.01 – 08.01.2023 г.

Город Северобайкальск

Соревнования по мини-футболу на призы Деда Мороза среди детей 2012-2014 гг.р. (0+)

МБОУ ДО ДЮСШ с/к «Нева»

03.01.2023 г.

Городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественские гонки» (0+)

МБОУ ДО ДЮСШ Лыжная трасса п. Заречный

06-07.01.2023 г.

Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд (0+)

с/к «Нева»

06.01.2023 г.

Турнир по настольному теннису (0+)

с/к «Нева»

07.01.2023 г.

Соревнования по конькобежному спорту (шорт-треку) в рамках проведения Декады спорта и здоровья (0+)

Хоккейный корт МАОУ СОШ №11

08.01.2023 г.

Селенгинский район

Сдача зимних нормативов ВФСК «ГТО» (0+)

Стадион «Шахтер» г. Гусиноозерск

04.01.2023 г.

Тренировочные занятия МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска» (0+)

Лыжная база г. Гусиноозерска

По расписанию

«Часы здоровья» (дворовые игры с инструкторами) (0+)

поселения района

01.01.2023 г.

Чемпионат Республики Бурятия по лыжным гонкам памяти З.В. Куликовой (0+)

Лыжная база г. Гусиноозерска

03-05.01.2023 г.

Районный турнир по мини-футболу (0+)

г. Гусиноозерска

01.01.2023 г.

Кяхтинский район

Районный турнир по хоккею в г. Кяхта (0+)

МАУ «Кяхтинская спортивная школа»

05.01.2023 г.

Рождественский турнир по шорт-треку в г. Кяхта (0+)

МАУ «Кяхтинская спортивная школа»

06.01.2023 г.

Карнавальный турнир по шахматам среди детей в г. Кяхта (0+)

МАУ «Кяхтинская спортивная школа»

06.01.2023 г.

Районный турнир по лыжным гонкам в СП «Кударинское» (0+)

МАУ «Кяхтинская спортивная школа»

06.01.2022 г.

«Весёлые старты» (0+)

СП «Хоронхойское»

03.01.2023 г.

Баскетбол среди дворовых команд (0+)

СП «Хоронхойское»

04.01.2023 г.

«Весёлые старты» среди детей  (0+)

СП «Большекударинское»

03.01.2023 г.

Рождественская эстафета (0+)

СП «Большекударинское»

07.01.2023 г.

Волейбол среди дворовых команд (0+)

СП «Алтайское»

05.01.2023 г.

Шагай наадан (0+)

СП «Алтайское»

07.01.2023 г.

Тарбагатайский район

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Выходи на лыжи!» (0+)

с. Тарбагатай лыжная база «Искорка».

04.01.2023 г.

Начало в 13:00 ч.

Зимний этап фестиваля ГТО 10-11 ступень (0+)

с. Тарбагатай зал МБУ ДО «ДЮСШ».

05.01.2023 г.

Начало в 11:00 ч.

Личное первенство Тарбагатайского района по настольному теннису среди взрослых (0+)

с. Тарбагатай МБУД Радуга талантов

06.01.2023 г.
Начало в 12:00 ч.

Рождественский турнир по мини-волейболу среди взрослых (4 + 1) (0+)

с. Шалуты, МБОУ Селенгинская СОШ

06.01.2023 г.

Начало в 10:00

Товарищеская встреча по волейболу (3 муж/3 жен) (0+)

с. Нижний Саянтуй МБОУ Нижнесаянтуйская СОШ

08.01.2023 г.
Начало в 10:00 ч.

Баргузинский район

Районный турнир по хоккею с мячом среди школьников и мужчин памяти кавалера ордена Мужества Олега Огуло (0+)

Баргузинская СШ

03.01.2023 г.

Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти Б.Р. Очирова (0+)

Баргузинская СШ

05.01.2023 г.

Новогодний турнир по стрельбе из лука среди школьников (0+)

Баргузинская СШ

06.01.2023 г.

Рождественские лыжные гонки (0+)

Усть-Баргузинская СШ

06.01.2023 г.

Первенство района по вольной борьбе среди школьников памяти Ч.З. Эрдынеева. (6+)

Баргузинская СШ

07.01.2023 г.

Бичурский район

Открытие зимнего сезона по хоккею на центральном стадионе (0+)

с. Бичура, Центральный стадион

03.01.2023 г.

Шахматно-шашечный турнир среди детей (0+)

с. Бичура, РДК

05.01.2023 г.

Соревнования по конькобежному спорту (0+)

с. Бичура, Центральный стадион

07.01.2023 г.

Кижингинский район

Рождественнский турнир по волейболу (0+)

Универсальный спортивный комплекс

07.01.2023 г.

Весёлые старты «Каток»  (0+)

с. Кижинга, ул. Советская, 159

03-04.01.2023 г.

Личное первенство по шахматам (0+)

МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Рыбдылова

05.01.2023 г.

Хоринский район

Чемпионат и кубок Бурятии по хоккею с мячом (0+)

с.Хоринск

06.01, 08.01.2023 г.

«Весёлые старты» - соревнования для детей и молодёжи на катке (0+)

с.Хоринск

05.01.2023 г.

Конкурс снеговиков «Снеговик 2022 г.», турнир по мини-хоккею, ледовый каток (0+)

с.Верхние Тальцы

05.01.2022 г.

Спортивно массовые мероприятия, конькобежная эстафета, ледовый каток (0+)

с.Тэгда Хоринского района

04.01.2023 г.

Тункинский район

Счастливый конёк  (0+)

Центральный каток с. Кырен

03.01.2023 г.

Турнир по мини-футболу «Встречаем Новый год» среди юношей 2007 г.р. и младше  (0+)

КСК п. Аршан

04.01.2023 г.

Рождественский турнир среди смешанных команд по волейболу (0+)

КСК п. Аршан

07.01.2023 г.

Рождественские соревнования по настольному теннису (0+)

с. Харбяты

06.01.2023 г.

«Весёлые старты на лыжах» (0+)

с. Шимки

07.01.2023 г.

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный спринт» (0+)

с. Шимки

08.01.2023 г.

Мухоршибирский район

Товарищеская встреча по хоккею (0+)

МБУ «Мухоршибирская спортивная школа»

04.01.2023 г.

Рождественская лыжная гонка (0+)

МО СП «Саган-Нурское»

05.01.2023 г.

Турнир по волейболу (0+)

МБОУ «Цолгинская СОШ»

06.01.2023 г.

спорт соревнования Здоровый образ жизни Бурятия Новый год Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта
В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта
Общество, 29.12.2022
Опубликован календарь спортивных мероприятий  в новогодние каникулы
В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году
В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году
Общество, 29.12.2022
Инициаторам оформления рекомендуется уведомить о нём остальных владельцев квартир
Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы
Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы
Общество, 29.12.2022
В регионе стартует конкурс по предоставлению «Газелей» многодетным семьям
Улан-Удэнская епархия собрала более 1,5 тонны гуманитарной помощи для ДНР
Улан-Удэнская епархия собрала более 1,5 тонны гуманитарной помощи для ДНР
Общество, 29.12.2022
Груз отправлен жителям новых российских территорий
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
Общество, 29.12.2022
В рамках мероприятия состоится сольный концерт Софьи Алексеевой
Забайкалье примет фестиваль зимнего футбола
Забайкалье примет фестиваль зимнего футбола
Общество, 29.12.2022
Ожидается участие команд из других регионов
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу
Общество, 29.12.2022
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами
В лесах Байкала насчитали 4113 соболей
В лесах Байкала насчитали 4113 соболей
Общество, 29.12.2022
«Заповедное Подлеморье» подвело итоги за 2022 год
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество, 29.12.2022
Он будет действовать в течение новогодних праздников
В районе Бурятии демонтируют незаконные рекламные щиты
В районе Бурятии демонтируют незаконные рекламные щиты
Общество, 29.12.2022
Демонтажу подлежат двадцать конструкций
В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
Общество, 29.12.2022
Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов
В Бурятии поблагодарили за работу спортивных волонтёров
В Бурятии поблагодарили за работу спортивных волонтёров
Общество, 29.12.2022
Отличившимся вручили сертификаты министерства спорта РБ
Тхэквондисты Бурятии выиграли 24 медали «Битвы на Амуре»
Тхэквондисты Бурятии выиграли 24 медали «Битвы на Амуре»
Общество, 29.12.2022
Межрегиональные соревнования проходили в Благовещенске
В Улан-Удэ введён новый порядок для осуществления земляных работ
В Улан-Удэ введён новый порядок для осуществления земляных работ
Общество, 29.12.2022
Он вступает в силу с начала следующего года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^