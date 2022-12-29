В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта

Мероприятия в рамках декады спорта

Район Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения

город Улан-Удэ Мероприятия, посвящённые декаде спорта и здоровья (0+) Центральный стадион (каток) г.Улан-Удэ 01.01.2023 г.

13.00 ч.

Личное первенство по скоростному бегу на коньках «Скорость-красота, сила-здоровье!» (0+) Ул. Гарнизонная, 25 03.01.2023 г.

15.00 ч.

Турнир по хоккею с мячом между командами п. Аршан (0+) Хоккейная коробка СОШ № 13 04.01.2023 г.

Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами п. Энергетик (0+) Хоккейная коробка СОШ № 57 04.01.2023 г.

Рождественский турнир по мини-футболу (0+) Дом спорта ул. Революции 1905 г, 73а 04.01.2023 г.

18.00 ч.

Соревнование по дартсу (0+) Спорт площадка ТОС «Любимый дворик», ул. Тобольская, 19 04.01.2023 г.

14.00 ч.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы» (0+) Сквер «Кристальный» 05.01.2023 г.

13.00 ч.

Весёлые старты (0+) Спорт площадка ул. Трубачеева, 144 05.01.2023 г.

12.00 ч.

Турнир по футболу (0+) ул. Столбовая, 62 05.01.2023 г.

14.00 ч.

Весёлые старты (0+) Спорт площадка для ГТО и воркаута Парк им. Д.Ж.Жанаева 05.01.2023 г.

14.00 ч.

Спортивно-досуговая программа «Новогодний серпантин» (0+) Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова 06.01.2023 г.

15.00 ч.

Соревнование по хоккею с мячом на валенках среди детей мкр. Кирзавод на призы депутата НХ РБ М.Д. Гергенова (0+) Спорт площадка СОШ № 38 06.01.2023 г

Турнир по мини-футболу (0+) Спорт площадка ул.Мокрова, 25 06.01.2023 г.

13.00 ч.

Турнир по хоккею на «Приз Нового года» между командами 140 кв. (0+) Спорт площадка 140 кв. 07.01.2023 г.

Спортивно-досуговая программа «Рождественские забавы» (0+) Стадион ПКиО им. С.Н. Орешкова 08.01.2023 г.

14.00 ч.

Соревнования по хоккею на валенках (0+) Коробка ул. Ключевская, 20 08.01.2023 г.

15.00 ч.

Комбинированная эстафета «Зимние забавы», посвященная Рождеству (0+) Пер.Школьный, 35 08.01.2023 г.

15.00

Турнир по хоккею с мячом на снегу (0+) Спортивная площадка п.Тулунжа 08-09.01.2023 г.

Баунтовский эвенкийский район Дартс (0+) Спортивный зал ДЮСШ 02.01.2023 г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17 13.00 ч

Товарищеская встреча по волейболу (0+) Спортивный зал ДЮСШ 04.01.2023 г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17 13.00ч

Новогодний турнир по хоккею с шайбой (0+) Хоккейная коробка 05.01.2023 г.

13.00 ч

Весёлые старты (0+) Спортивный зал ДЮСШ 06.01.2023

с. Багдарин., ул. Школьная, 17 13.00 ч

Рождественский турнир по мини-футболу среди студентов (0+) Спортивный зал ДЮСШ 07.01.2023г.

с. Багдарин., ул. Школьная, 17 19.00ч

Спортивно-игровая программа для детей и родителей «Снежная карусель» (0+) МБУК «Варваринский СДК» 05.01.2023 г.

«Серебряные коньки» (0+) СП Северное 07.01.2023 г.

Спортивно-игровая программа «Проказы матушки зимы» (0+) СП Амалатское 05.01.2023 г.

Выходные зимних забав «Игры нашего двора» (0+) СП Амалатское 07.01.2023 г.

Новогодний турнир по интеллектуальному двоеборью среди детей (шашки, шахматы) (0+) СП Амалатское 08.01.2023 г.

Новогодние веселые старты (0+) СП Амалатское 04.01.2023 г.

Заиграевский район Новогодний турнир по шахматам и шашкам на приз Деда Мороза (0+) СП Усойское 03.01.2023 г.

Рождественские встречи «Очарование Рождества» (0+) СП Усойское 05.01.2023 г.

Детская игровая программа «Весёлый снеговик» (0+) СП Усойское 07.01.2023 г.

Игра «Кто быстрее», катание на санях на катке (0+) 03.01.2023 г.

Игры с Дед Морозом и Снегурочкой (0+) СП Усть-Джилиндинское 31.12.2022 г.

Спортивная эстафета «Зимние забавы» (0+) СП Усть-Джилиндинское 07.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2008-2011 гг.р. (0+) МО СП «Илькинское» 03.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (дети-юноши) 2004-2007 гг.р. (0+) МО СП «Илькинское» 05.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом (мужчины) (0+) МО СП «Илькинское» 06.01.2023 г.

Турнир по настольному теннису (0+) МО СП «Илькинское» 04.01.2023 г.

Новогодний турнир по мини-футболу (0+) МО СП «Илькинское» 06.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу (0+) МО СП «Илькинское» 07.01.2023 г.

«Зимние забавы на льду» (0+) МО СП «Новоильинское» 02.01.2023 г.

Турнир по мини-футболу (дети) (0+) МО СП «Талецкое» 04.01.2023 г.

Турнир по волейболу среди жителей поселения (0+) МО СП «Талецкое» 06.01.2023 г.

Турнир по лёгкой атлетике среди детей, мужчин и женщин (0+) МО СП «Усть-Брянское» 06.01.2023 г.

«Рождественские забавы» (спортивно-развлекательные мероприятия) (0+) МО ГП «Поселок Онохой» 06.01.2023 г.

Рождественский турнир по мини-футболу (0+) МО ГП «Поселок Онохой» 08.01.2023 г.

Турнир по волейболу (0+) МО СП «Новобрянское» 06.01.2023 г.

«В здоровом теле, здоровый дух» (0+) МО СП «Новобрянское» 04.01.2023 г.

Подвижные игры, футбол на снегу (0+) МО СП «Старобрянское» 07.01.2023 г.

Турнир по хоккею с мячом среди команд поселения (0+) МО СП «Ключевское» 05.01.2023 г.

«Рождественские игры» (подвижные игры на свежем воздухе, эстафета) (0+) МО СП «Первомаевское» 06.01.2023 г.

Соревнования по настольному теннису среди населения (0+) МО СП «Горхонское» 03.02.2023 г.

Новогодний турнир по мини-футболу (0+) МО СП «Илькинское» 06.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу (0+) МО СП «Илькинское» 07.01.2023 г.

Иволгинский район Мини волейбол (0+) СП «Иволгинское» 4,6 января 2023 г.

Классический волейбол (0+) СП «Оронгойское»

Хоккей с мячом (0+) СП «Оронгойское» 01-08.01.2023 г.

Соревнования по вольной борьбе (6+) СП «Гурульбинское» 06.01.2023 г.

Соревнования по теннису (0+) СП «Гильбиринское» 05,07.01.2023 г.

Соревнования по «Шагай наадан» (0+) СП «Гильбиринское» 05,07.01.2023 г.

Товарищеская встреча по хоккею с мячом (0+) СП «Нижнеиволгинское» 01-08.01.2023 г.

Хоккей с мячом (0+) СП «Нижнеиволгинское» 05,07.01.2023 г.

Миниволей (0+) СП «Нижнеиволгинское»

Теннис (0+) СП «Сотниковское» 04,06.01.2023 г.

Классический волейбол (0+) СП «Сотниковское»

Декада Здоровья (0+) СП «Сотниковское» 07.01.2023 г.

Еравнинский район Каникулы с ГТО (0+) СП «Ульдаргинское», СП «Усть-Эгитинское» 05-06.01.2023 г.

СП «Гундинское», СП «Исингинское» 06-07.01.2023 г.

Закаменский район Рождественский турнир по волейболу среди организаций и предприятий г. Закаменск и сельских поселений Закаменского района (0+) ФСК «Тамир» 03.01.2023 г.

Рождественский турнир по баскетболу среди школьников и взрослых (0+) СОШЛИ 04.01.2023 г.

Рождественский турнир по хоккею с мячом среди школьников и взрослых (0+) Стадион «Металлург» 04.01.2023 г.

Веселые старты на улице «Папа, мама, я - спортивная семья» (0+) Стадион «Металлург» 05.01.2023 г.

Районный рождественский турнир по футболу (0+) ФСК «Тамир» 06.01.2023 г.

Игра «Захват снежной башни» с детьми, состоящими на учёте СОП (6+) Стадион «Металлург» 07.01.2023 г.

День здоровья на лыжной базе, среди работающей молодёжи г. Закаменск (0+) Лыжная база в с. Михайловка 08.01.2023 г.

Курумканский район Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд «Универсиада - 2023 » (0+) СП «Аргада» 03.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Личное первенство района по шахматам (0+) ФСК Курумкан 04.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Турнир по хоккею с мячом (0+) Каток при ФСК

Открытый турнир по волейболу среди женских команд на призы ООО «Универсал» (0+) ФСК Курумкан 05.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Личное первенство по настольному теннису (0+) ФСК Курумкан 06.01.2023 г.

Начало с 9.00 ч.

Джидинский район Рождественский турнир по волейболу в с. Верхний Ичетуй (0+) с. Петропавловка 06.01.2023 г.

Рождественский турнир по хоккею с мячом в селе Петропавловка. (0+) с. Петропавловка 08.01.2023 г.

Соревнование по футболу в с. Петропавловка (0+) с. Петропавловка 04.01.2023 г.

Муйский район Матчевая встреча по футболу (0+) п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ» 03.01.2023 г.

Матчевая встреча по волейболу (0+) п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ» 05.01.2023 г.

Матчевая встреча по волейболу (0+) п. Северомуйск, СОК «Жемчужина» 06.01.2023 г.

Матчевая встреча по баскетболу (0+) п. Таксимо, МБУ ДО «ДЮСШ» 08.01.2023 г.

Массовые катания на хоккейном корте и катке (0+) п. Таксимо, хоккейный корт на территории МБОУ ТСОШ № 3, каток Р/К «Ангар» 01.01.2023 г. – 09.01.2023 г.

Прибайкальский район Он-лайн акция «Я СМОГУ!!!» (0+) По району 01-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ЛЫЖ!!!» (катание на любых видах лыж и в любом месте) (0+) По району 02-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ КОНЬКОВ!!!» (катание на ледовых катках и хоккейных коробках) (0+) По району 02-08.01.2023 г.

Районная акция «НИ ДНЯ БЕЗ ХОДЬБЫ!!!» (скандинавская ходьба среди старшего населения района) (0+) По району 02-08.01.2023 г.

Кабанский район Первенство Кабанского района по лыжным гонкам «Новогодние старты» (0+) п. Селенгинск 05.01.2023 г.

Рождественский турнир по шашкам (0+) с. Выдрино 06.01.2023 г.

Первенство Кабанского района по спортивному ориентированию среди детей «Рождественские приключения» (0+) п. Селенгинск 06.02.2023 г.

Новогодний турнир по волейболу среди мужчин и женщин (0+) г. Бабушкин 08.01.2023 г.

Физкульт-минутка (0+) с. Большое Колесово 08.01.2023 г.

Матчевые встречи по хоккею с мячом среди учащихся (0+) с. Кабанск 04.01.2023 г.

Окинский район Розыгрыш кубка по мини футболу на призы ТОС «Саяан Уула» (0+) с. Орлик 05.01.2023 г.

Розыгрыш рождественского кубка по волейболу среди смешанных команд (0+) с. Орлик 06.01.2023 г.

Районный розыгрыш переходящего кубка выпускников школ Окинского района (0+) с. Орлик 07.01.2023 г.

Учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом в рамках подготовки к XVI республиканским зимним сельским спортивным играм (0+) с. Орлик 01.01-10.01.2023 г.

Массово-оздоровительное катание на коньках для жителей района (0+) с. Орлик 01.01-10.01.2023 г.

Тренировочные мероприятия по подготовке к участию в XVI республиканских зимних сельских спортивных играх по видам спорта (0+) с. Орлик 01.01-10.01.2023 г.

Северо-Байкальский район Турнир «Кубок трех глав» по баскетболу и волейболу (0+) п. Нижнеангарск 03.01.- 04.01.2023 г.

Хоккейный турнир «За Победу!» (0+) п. Кичера 04.01.2023 г.

Хоккейный турнир «За Победу!» (0+) п. Кичера 08.01.2023 г.

Юношеский турнир по дартсу «Цель» (0+) п. Кичера 08.01.2023 г.

Турнир по шахматам и шашкам (0+) п. Кичера, 05.01. – 06.01.2023 г.

с.Кумора,

с.Байкальское,

с. Уоян

Спортивно-массовые «Зимние игры» (0+) Все поселения 03.01 – 08.01.2023 г.

Город Северобайкальск Соревнования по мини-футболу на призы Деда Мороза среди детей 2012-2014 гг.р. (0+) МБОУ ДО ДЮСШ с/к «Нева» 03.01.2023 г.

Городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественские гонки» (0+) МБОУ ДО ДЮСШ Лыжная трасса п. Заречный 06-07.01.2023 г.

Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд (0+) с/к «Нева» 06.01.2023 г.

Турнир по настольному теннису (0+) с/к «Нева» 07.01.2023 г.

Соревнования по конькобежному спорту (шорт-треку) в рамках проведения Декады спорта и здоровья (0+) Хоккейный корт МАОУ СОШ №11 08.01.2023 г.

Селенгинский район Сдача зимних нормативов ВФСК «ГТО» (0+) Стадион «Шахтер» г. Гусиноозерск 04.01.2023 г.

Тренировочные занятия МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска» (0+) Лыжная база г. Гусиноозерска По расписанию

«Часы здоровья» (дворовые игры с инструкторами) (0+) поселения района 01.01.2023 г.

Чемпионат Республики Бурятия по лыжным гонкам памяти З.В. Куликовой (0+) Лыжная база г. Гусиноозерска 03-05.01.2023 г.

Районный турнир по мини-футболу (0+) г. Гусиноозерска 01.01.2023 г.

Кяхтинский район Районный турнир по хоккею в г. Кяхта (0+) МАУ «Кяхтинская спортивная школа» 05.01.2023 г.

Рождественский турнир по шорт-треку в г. Кяхта (0+) МАУ «Кяхтинская спортивная школа» 06.01.2023 г.

Карнавальный турнир по шахматам среди детей в г. Кяхта (0+) МАУ «Кяхтинская спортивная школа» 06.01.2023 г.

Районный турнир по лыжным гонкам в СП «Кударинское» (0+) МАУ «Кяхтинская спортивная школа» 06.01.2022 г.

«Весёлые старты» (0+) СП «Хоронхойское» 03.01.2023 г.

Баскетбол среди дворовых команд (0+) СП «Хоронхойское» 04.01.2023 г.

«Весёлые старты» среди детей (0+) СП «Большекударинское» 03.01.2023 г.

Рождественская эстафета (0+) СП «Большекударинское» 07.01.2023 г.

Волейбол среди дворовых команд (0+) СП «Алтайское» 05.01.2023 г.

Шагай наадан (0+) СП «Алтайское» 07.01.2023 г.

Тарбагатайский район Спортивно-оздоровительное мероприятие «Выходи на лыжи!» (0+) с. Тарбагатай лыжная база «Искорка». 04.01.2023 г.

Начало в 13:00 ч.

Зимний этап фестиваля ГТО 10-11 ступень (0+) с. Тарбагатай зал МБУ ДО «ДЮСШ». 05.01.2023 г.

Начало в 11:00 ч.

Личное первенство Тарбагатайского района по настольному теннису среди взрослых (0+) с. Тарбагатай МБУД Радуга талантов 06.01.2023 г.

Начало в 12:00 ч.

Рождественский турнир по мини-волейболу среди взрослых (4 + 1) (0+) с. Шалуты, МБОУ Селенгинская СОШ 06.01.2023 г.

Начало в 10:00

Товарищеская встреча по волейболу (3 муж/3 жен) (0+) с. Нижний Саянтуй МБОУ Нижнесаянтуйская СОШ 08.01.2023 г.

Начало в 10:00 ч.

Баргузинский район Районный турнир по хоккею с мячом среди школьников и мужчин памяти кавалера ордена Мужества Олега Огуло (0+) Баргузинская СШ 03.01.2023 г.

Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд памяти Б.Р. Очирова (0+) Баргузинская СШ 05.01.2023 г.

Новогодний турнир по стрельбе из лука среди школьников (0+) Баргузинская СШ 06.01.2023 г.

Рождественские лыжные гонки (0+) Усть-Баргузинская СШ 06.01.2023 г.

Первенство района по вольной борьбе среди школьников памяти Ч.З. Эрдынеева. (6+) Баргузинская СШ 07.01.2023 г.

Бичурский район Открытие зимнего сезона по хоккею на центральном стадионе (0+) с. Бичура, Центральный стадион 03.01.2023 г.

Шахматно-шашечный турнир среди детей (0+) с. Бичура, РДК 05.01.2023 г.

Соревнования по конькобежному спорту (0+) с. Бичура, Центральный стадион 07.01.2023 г.

Кижингинский район Рождественнский турнир по волейболу (0+) Универсальный спортивный комплекс 07.01.2023 г.

Весёлые старты «Каток» (0+) с. Кижинга, ул. Советская, 159 03-04.01.2023 г.

Личное первенство по шахматам (0+) МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Рыбдылова 05.01.2023 г.

Хоринский район Чемпионат и кубок Бурятии по хоккею с мячом (0+) с.Хоринск 06.01, 08.01.2023 г.

«Весёлые старты» - соревнования для детей и молодёжи на катке (0+) с.Хоринск 05.01.2023 г.

Конкурс снеговиков «Снеговик 2022 г.», турнир по мини-хоккею, ледовый каток (0+) с.Верхние Тальцы 05.01.2022 г.

Спортивно массовые мероприятия, конькобежная эстафета, ледовый каток (0+) с.Тэгда Хоринского района 04.01.2023 г.

Тункинский район Счастливый конёк (0+) Центральный каток с. Кырен 03.01.2023 г.

Турнир по мини-футболу «Встречаем Новый год» среди юношей 2007 г.р. и младше (0+) КСК п. Аршан 04.01.2023 г.

Рождественский турнир среди смешанных команд по волейболу (0+) КСК п. Аршан 07.01.2023 г.

Рождественские соревнования по настольному теннису (0+) с. Харбяты 06.01.2023 г.

«Весёлые старты на лыжах» (0+) с. Шимки 07.01.2023 г.

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный спринт» (0+) с. Шимки 08.01.2023 г.

Мухоршибирский район Товарищеская встреча по хоккею (0+) МБУ «Мухоршибирская спортивная школа» 04.01.2023 г.

Рождественская лыжная гонка (0+) МО СП «Саган-Нурское» 05.01.2023 г.