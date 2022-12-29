29 декабря

28 декабря

Популярное

Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму

Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Их уже несколько раз видели вместе в лесу

В конце августа 2021-го по селу Холтосон в Закаменском районе Бурятии несколько дней бегал медвежонок. Местные видели его недалеко от жилых домов и в районе ООО «Литейщик».

Информацию об этом передали в дежурно-диспетчерскую службу. На месте вскоре побывали представители Бурприроднадзора. Они обследовали окрестности, но маленького бурого хищника поймать тогда не удалось, писали в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».

В итоге  косолапого всё-таки нашли. В начале сентября специалисты выпустили его в  естественную среду обитания в тайге за селом, где последний раз слышали и видели маму-медведицу.


 
Более года спустя в Бурприроднадзоре рассказали, как сложилась судьба животных. Звериное семейство благополучно воссоединилось.

- В прошлом году государственный инспектор Владимир Пикалов и общественный инспектор Константин Сунцев нашли мишку, который потерял маму, – напомнили в ведомстве. – Потеряшку выпустили в местности Модонкул. Медвежонок-«пестун» резво побежал в тайгу. Его уже видели несколько раз в этом году с мамой, которую он нашёл.
медведь животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика
В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика
Общество, 29.12.2022
Мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС
Улан-удэнцам объяснили, куда обращаться при внезапном отключении света
Улан-удэнцам объяснили, куда обращаться при внезапном отключении света
Общество, 29.12.2022
Первым делом нужно звонить в свою «управляшку»
Большинство улан-удэнцев чтят новогодние традиции
Большинство улан-удэнцев чтят новогодние традиции
Общество, 29.12.2022
Они загадывают желания под бой курантов и слушают Путина по телевизору
В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»
В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»
Общество, 29.12.2022
У их обладателей есть ещё несколько дней, чтобы потратить оставшиеся деньги
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
Общество, 29.12.2022
Местами столбик термометра опустится до -43 градусов
В Бурятии у двух нерадивых матерей отобрали детей
В Бурятии у двух нерадивых матерей отобрали детей
Общество, 29.12.2022
Их временно определили в соцучреждение
Жители Бурятии рассказали о спящем за рулём маршрутчике
Жители Бурятии рассказали о спящем за рулём маршрутчике
Общество, 29.12.2022
«Страшно за свою жизнь!» - волнуются пассажиры рейсового автобуса
Бурятский лама рассказал, кому больше всего повезёт в 2023 году
Бурятский лама рассказал, кому больше всего повезёт в 2023 году
Общество, 29.12.2022
Он раскрыл, чего ждать от Синего Водяного Зайца
В Бурятии чиновников наказали за медлительность
В Бурятии чиновников наказали за медлительность
Общество, 29.12.2022
Нарушение выявила прокуратура 
В Бурятии прокуратура заставила разработать муниципальную программу
В Бурятии прокуратура заставила разработать муниципальную программу
Общество, 29.12.2022
Нарушение допустила районная администрация 
В Бурятии обсудили вопросы лечения осуждённых
В Бурятии обсудили вопросы лечения осуждённых
Общество, 29.12.2022
В прокуратуре состоялось межведомственное совещание
На севере Бурятии пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
На севере Бурятии пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 29.12.2022
Концерты состоятся в посёлке Нижнеангарск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^