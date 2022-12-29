Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму

Их уже несколько раз видели вместе в лесу



Более года спустя в Бурприроднадзоре рассказали, как сложилась судьба животных. Звериное семейство благополучно воссоединилось.



- В прошлом году государственный инспектор Владимир Пикалов и общественный инспектор Константин Сунцев нашли мишку, который потерял маму, – напомнили в ведомстве. – Потеряшку выпустили в местности Модонкул. Медвежонок-«пестун» резво побежал в тайгу. Его уже видели несколько раз в этом году с мамой, которую он нашёл.

