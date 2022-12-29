Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму

Их уже несколько раз видели вместе в лесу
Информацию об этом передали в дежурно-диспетчерскую службу. На месте вскоре побывали представители Бурприроднадзора. Они обследовали окрестности, но маленького бурого хищника поймать тогда не удалось, писали в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».
В итоге косолапого всё-таки нашли. В начале сентября специалисты выпустили его в естественную среду обитания в тайге за селом, где последний раз слышали и видели маму-медведицу.
Более года спустя в Бурприроднадзоре рассказали, как сложилась судьба животных. Звериное семейство благополучно воссоединилось.
- В прошлом году государственный инспектор Владимир Пикалов и общественный инспектор Константин Сунцев нашли мишку, который потерял маму, – напомнили в ведомстве. – Потеряшку выпустили в местности Модонкул. Медвежонок-«пестун» резво побежал в тайгу. Его уже видели несколько раз в этом году с мамой, которую он нашёл.