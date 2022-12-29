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В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием

В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:музей БГАТД им. Х. Намсараева
Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов

В Бурятии ветерана колледжа искусств Полину Васильевну Шапову поздравили с 95-летием.

Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского со ссылкой на музей БГАТД им. Х. Намсараева, актриса и педагог Полина Васильевна Шапова родилась в 1927 году в селе Нукуты Иркутской области в многодетной рабочей семье. Детство прошло в деревне, школьные годы жила в семье дяди на Северном Кавказе в городе Пятигорске. Первый раз на сцену вышла в школьном спектакле.

В 1944 году, окончив 10 классов, Полина поступила в театрально-музыкальное училище имени П.И. Чайковского. Параллельно посещала занятия театрального и вокального отделений. В числе лучших студентов постоянно выступала в концертах перед бойцами в госпитале, который в то время размещался в средней школе №1. Её голос звучал и на бурятском радио. С первого курса как чтец, затем как ведущая в течение 15 лет участвовала в правительственных концертах в театре оперы и балета.

После окончания училища свою творческую жизнь Полина Шапова начинает в труппе передвижного колхозно-совхозного театра. Всего она проработала в театре более 10 лет. Затем стала преподавать режиссуру и актёрское мастерство в культурно-просветительном училище. Полина Васильевна проработала в училище более 30 лет, выпустив более 200 специалистов для культуры Бурятии.
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