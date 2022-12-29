Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов
В Бурятии ветерана колледжа искусств Полину Васильевну Шапову поздравили с 95-летием.
Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского со ссылкой на музей БГАТД им. Х. Намсараева, актриса и педагог Полина Васильевна Шапова родилась в 1927 году в селе Нукуты Иркутской области в многодетной рабочей семье. Детство прошло в деревне, школьные годы жила в семье дяди на Северном Кавказе в городе Пятигорске. Первый раз на сцену вышла в школьном спектакле.
В 1944 году, окончив 10 классов, Полина поступила в театрально-музыкальное училище имени П.И. Чайковского. Параллельно посещала занятия театрального и вокального отделений. В числе лучших студентов постоянно выступала в концертах перед бойцами в госпитале, который в то время размещался в средней школе №1. Её голос звучал и на бурятском радио. С первого курса как чтец, затем как ведущая в течение 15 лет участвовала в правительственных концертах в театре оперы и балета.
После окончания училища свою творческую жизнь Полина Шапова начинает в труппе передвижного колхозно-совхозного театра. Всего она проработала в театре более 10 лет. Затем стала преподавать режиссуру и актёрское мастерство в культурно-просветительном училище. Полина Васильевна проработала в училище более 30 лет, выпустив более 200 специалистов для культуры Бурятии.
В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он будет действовать в течение новогодних праздников
Демонтажу подлежат двадцать конструкций
Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов
Отличившимся вручили сертификаты министерства спорта РБ
Межрегиональные соревнования проходили в Благовещенске
Он вступает в силу с начала следующего года
Лауреатами стали 25 человек
В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям
Они собрали более 200 тысяч рублей
Врачи рассказали, что нельзя делать при обморожении
Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения
Ребёнок оказался на улице в мокрых колготках и в одной футболке
Наибольшее число детей было устроено в приёмные семьи в Чите
Владимир Плишкин стал участником спецоперации в октябре
Фильм можно посмотреть на YouTube