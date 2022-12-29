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Главную площадь в Закаменске украсили каретой и фигурой Петра Великого

Главную площадь в Закаменске украсили каретой и фигурой Петра Великого
Общество,  Фото:администрация Закаменска
28 декабря открылась главная ёлка района

В преддверии Нового года районные центры в Бурятии открывают ёлки и ледовые городки. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Закаменск одним из первых украсил город новогодними инсталляциями. В сквере Седлецкого были размещены праздничные украшения - фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других ярких и интересных фотозон.

Закаменцы не забыли, кому мы обязаны празднованием Нового года 31 декабря о том, что в 2022 году по всей России отмечается 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра Великого.

На главной площади города установили фотозону с фигурой Петра Великого. Рядом расположена также сказочная карета.

Торжественное открытие главного символа Нового года прошло на площади Закаменска 28 декабря. Несмотря на морозную погоду, жители собрались, чтобы зажечь огни на главной новогодней ёлке города.

- Как хорошо, когда у нас есть праздник, которому радуются все. Праздник, который не знает границ ни во времени, ни в пространстве, ни в возрасте. Наверное, единственный праздник в году, который обещает нам чудо. И как бы не менялся антураж Нового Года, его атрибуты всегда неизменны – это снег, мандарины, подарки и, конечно же, красавица ёлка. И сегодня мы еще на шаг приблизились к Новому году, - поделились эмоциями закаменцы.

В этом году они также провели конкурс на самую креативную ёлку, участниками которого стали организации города и сёл Далахай, Холтосон, Дутулур. Участники удивили жюри и горожан своими интересными работами - все ёлки конкурсанты изготовили из подручных материалов. Все участники получили грамоты и ценные призы от администрации Закаменска.






Новый год

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