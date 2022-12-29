В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»

У их обладателей есть ещё несколько дней, чтобы потратить оставшиеся деньги







В Минкульте РБ напомнили: остаток, который обладатели «Пушкинских карт» не успели потратить до 31 декабря 2022-го, «сгорит», а 1 января на счёте снова появятся 5 тысяч рублей. У жителей республики есть ещё несколько дней, чтобы найти применение неиспользованным деньгам – например, уже сейчас приобрести билеты на кинопоказы и мероприятия, запланированные на 2023 год.



- В новогоднюю ночь ровно в 24:00 деньги на «Пушкинской карте» «сгорают». Государство подарило всем молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 5000 рублей, но многие ещё не потратили эту сумму либо даже не получили волшебную карту. Времени остаётся совсем мало. Спешите! – отметила глава ведомства Соелма Дагаева.



Ранее «Байкал-Daily»



В Минкульте РБ напомнили: остаток, который обладатели «Пушкинских карт» не успели потратить до 31 декабря 2022-го, «сгорит», а 1 января на счёте снова появятся 5 тысяч рублей. У жителей республики есть ещё несколько дней, чтобы найти применение неиспользованным деньгам – например, уже сейчас приобрести билеты на кинопоказы и мероприятия, запланированные на 2023 год.- В новогоднюю ночь ровно в 24:00 деньги на «Пушкинской карте» «сгорают». Государство подарило всем молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 5000 рублей, но многие ещё не потратили эту сумму либо даже не получили волшебную карту. Времени остаётся совсем мало. Спешите! – отметила глава ведомства Соелма Дагаева.Ранее «Байкал-Daily» сообщал , что жителей посёлка Усть-Баргузин заставляли покупать билеты на школьную ёлку по этим самым карточкам. Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова заявила: у культурных учреждений стоит жёсткий план по выполнению этой программы. Оформить такой «абонемент» предлагают через приложение «Госуслуги. Культура». Нужно скачать его и войти, используя свою учётную запись на портале (логин и пароль), а затем подтвердить выпуск именной карты. Подробная инструкция есть на сайте Госуслуг.

В республиканском министерстве культуры рассказали, как в следующем году будут действовать так называемые Пушкинские карты. Это банковские карточки, которые выдают всем россиянам (включая жителей Бурятии) в возрасте от 14 до 22 лет. На них с 2022-го перечисляют по 5 тысяч рублей, которые можно тратить на походы в театр, кино и на выставки – в общем, на различные культурные мероприятия.