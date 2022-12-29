В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»

У их обладателей есть ещё несколько дней, чтобы потратить оставшиеся деньги
Оформить такой «абонемент» предлагают через приложение «Госуслуги. Культура». Нужно скачать его и войти, используя свою учётную запись на портале (логин и пароль), а затем подтвердить выпуск именной карты. Подробная инструкция есть на сайте Госуслуг.
В Минкульте РБ напомнили: остаток, который обладатели «Пушкинских карт» не успели потратить до 31 декабря 2022-го, «сгорит», а 1 января на счёте снова появятся 5 тысяч рублей. У жителей республики есть ещё несколько дней, чтобы найти применение неиспользованным деньгам – например, уже сейчас приобрести билеты на кинопоказы и мероприятия, запланированные на 2023 год.
- В новогоднюю ночь ровно в 24:00 деньги на «Пушкинской карте» «сгорают». Государство подарило всем молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 5000 рублей, но многие ещё не потратили эту сумму либо даже не получили волшебную карту. Времени остаётся совсем мало. Спешите! – отметила глава ведомства Соелма Дагаева.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жителей посёлка Усть-Баргузин заставляли покупать билеты на школьную ёлку по этим самым карточкам. Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова заявила: у культурных учреждений стоит жёсткий план по выполнению этой программы.
В Минкульте РБ напомнили: остаток, который обладатели «Пушкинских карт» не успели потратить до 31 декабря 2022-го, «сгорит», а 1 января на счёте снова появятся 5 тысяч рублей. У жителей республики есть ещё несколько дней, чтобы найти применение неиспользованным деньгам – например, уже сейчас приобрести билеты на кинопоказы и мероприятия, запланированные на 2023 год.
- В новогоднюю ночь ровно в 24:00 деньги на «Пушкинской карте» «сгорают». Государство подарило всем молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 5000 рублей, но многие ещё не потратили эту сумму либо даже не получили волшебную карту. Времени остаётся совсем мало. Спешите! – отметила глава ведомства Соелма Дагаева.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жителей посёлка Усть-Баргузин заставляли покупать билеты на школьную ёлку по этим самым карточкам. Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова заявила: у культурных учреждений стоит жёсткий план по выполнению этой программы.