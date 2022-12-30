Она посетит Заларинский и Аларский районы
6 января 2023 года пройдут гастроли «Новогодней деревни» в Заларинском и Аларском районе Иркутской области. Для жителей и гостей районов пройдут уличные интерактивные представления с участием национальных сказочных героев из этнопарка «Новогодняя деревня» в Иркутске.
В программе уличного мероприятия: танцевальные флешмобы, игротанцы, хороводы, знакомство с традицией и культурой 7 народов Прибайкалья от 7 национальных сказочных героев в игровой форме: русский Дед Мороз, бурятская небесная Дева-Лебедь, татарская девушка Гульчечек, эвенкийский летающий человек Латылько, армянская сваха Ханума, таджикский Ходжа Насреддин, чувашский богатырь Чемень.
Также на мероприятии состоится церемония награждения участников и победителей областного онлайн-конкурса рисунков «Чудеса на книжной полке» из Заларинского и Аларского районов Иркутской области. Гастроли проводятся в рамках новогоднего этномарафона «Мы верим в чудеса», сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Программа мероприятий в рамках гастролей «Новогодней деревни»:
11:00 – уличная площадка у ДК «Родник»
13:00 – уличная площадка у ДК «Фаворит»
15:00 – уличная площадка у администрации МО «Маниловск»
17:00 – уличная площадке у дома культуры в посёлке Кутулик
Возрастное ограничение 0+
В районах Иркутской области пройдут гастроли «Новогодней деревни»
Общество, Фото:
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