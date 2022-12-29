Местами столбик термометра опустится до -43 градусов
Декабрь в Бурятии завершается крепкими морозами. В ближайшие дни потепления не ожидается, а в новогоднюю ночь будет очень холодно. Бурятский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз погоды на три дня.
В пятницу, 30 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, по Прибайкалью и северной половине до 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -23,-28, местами -13,-18, по юго-западу и северу при прояснении -32,-37, днём -11,-16, местами -18,-23, по крайнему северу до -29, по южному Прибайкалью до -7.
В субботу, 31 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по северу до -43, по Прибайкалью при снеге -14,-19, днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -27,-32.
В новогоднюю ночь, 1 января, по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью при снеге -18,-23, днём -19,-24, местами до -13, по крайнему северу -29,-34.
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
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