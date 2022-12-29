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В лесах Байкала насчитали 4113 соболей

В лесах Байкала насчитали 4113 соболей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Заповедное Подлеморье» подвело итоги за 2022 год

Работники природоохранного учреждения Бурятии подвели итоги уходящего года. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились самыми важными цифрами и интересными фактами 2022 года.

4113 соболей насчитали государственные инспекторы и научные сотрудники на зимнем маршрутном учёте 2022 года. Больше всего соболей в Баргузинском заповеднике – 3115 особей.

51242 человека стали посетителями территорий ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в 2022 году. В Забайкальском национальном парке побывало 48398 человек, в Баргузинском заповеднике – 619 человек, во Фролихинском заказнике – 2225 человек. 17861 человек посетили самый популярный в этом году маршрут в бухту Змеиная.

14,5 га составила общая площадь пожаров, случившихся на подведомственной территории. В этом году было три пожара, и ни одного по вине человека.

148 протоколов об административном правонарушении было составлено сотрудниками отдела охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Чаще всего – за нахождение без разрешительных документов, выгул собак без поводка и организацию туристических стоянок с разведением костров.

186 метров – высота лестничного марша к смотровой площадке в Монахово. Он возведён благодаря финансированию, выделенному Минприроды России.

Кроме этого, 1956 человек обучились в Байкальской заповедной школе.
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