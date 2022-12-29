Большинство улан-удэнцев чтят новогодние традиции

Они загадывают желания под бой курантов и слушают Путина по телевизору





Представители сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, как жители бурятской столицы относятся к различным новогодним традициям и приметам. Четверо из десяти признались, что верят в них. Это выяснилось после опроса, который проходил со 2 по 26 декабря.Так, 13% горожан каждый раз загадывают желание под бой курантов, 8% выпивают бокал шампанского, а 6% смотрят по телевизору поздравление президента России. Ещё для 5% необходимый ритуал – приготовление традиционных праздничных угощений.Кроме того, 3% улан-удэнцев верят: если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал и выпить его до дна, то загаданное непременно сбудется.Один из ста наших земляков встречает Новый год только в новой одежде, по 2% любуются салютами и фейерверками, зажигают бенгальские огни и электрические гирлянды.- Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 3% респондентов. Среди них – гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню, – отмечают в SuperJob.