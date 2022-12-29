В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами
С 23 по 25 декабря на севере Бурятии, в спортивном комплексе «Нева» прошёл первый турнир на призы воспитанников Северобайкальской школы бокса. В течение трех дней 70 боксёров из Северобайкальска, Железногорска, Магистрального, Таксимо, Железнодорожного и Нижнеангарска выявляли сильнейших в 19 возрастных и весовых категориях среди юношей и в двух категориях среди девушек.
По словам руководителя спортивной федерации бокса города Северобайкальск Олега Вешкурцева, этот турнир организован в честь тренера Баира Дандарова. Именно он когда-то привёл ещё совсем юных ребят в этот спорт и уже более 40 лет продолжает воспитывать боксеров, помогает мудрыми советами и поддерживает их во всём.
По итогам соревнований победители и призёры турнира в 21 категории заняли свои места на пьедестале. Победители награждены кубками, медалями и грамотами, призёры за 2 и 3 место получили медали и грамоты.
Как сообщает пресс-служба администрации Севербайкальска, «Лучшим боксером турнира» признан Савелий Н. (Северобайкальск). В номинации «За волю к победе» награждён Артём Г. (пгт. Магистральный). Руслан М. (пгт. Нижнеангарск) и Ярослав А. (Северобайкальск) награждены «За лучшую технико-тактическую подготовку». «За самый красивый бой» награждены Ева К. (Северобайкальск) и София Г.
- Бокс как вид спорт в Северобайкальске начал развиваться в далеком 1976 году, когда рабочий тоннельного отряда Борис Жилин после смены собирал ребятишек в коридоре школы №3 и проводил тренировки. Большой вклад в развитие бокса в нашем регионе внёс мастер спорта СССР Виктор Иванович Пинтаев. За время существования секции бокса в Северобайкальске вышло 11 мастеров спорта и 8 КМС. Наши воспитанники являются победителями и призёрами многих крупных боксерских турниров. И сегодня бокс в городе продолжает свое развитие, - рассказал Баир Дандаров, почётный житель Северобайкальска, судья международной категории АИВА, судья всероссийской категории, тренер-преподаватель отделения бокса Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы, «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации».
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу
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