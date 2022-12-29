Улан-Удэнская епархия собрала более 1,5 тонны гуманитарной помощи для ДНР

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Груз отправлен жителям новых российских территорий



Гуманитарная помощь от Улан-Удэнской и Бурятской епархии направлена жителям присоединённых к территории России республик и областей.



Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению в течение длительного времени собирал переданный с разных приходов епархии гуманитарный груз на складе «Архангельский» при храме Архистратига Божия Михаила в городе Улан-Удэ. В основном это продукты питания: консервы, масло, крупы, макароны. Также была собрана новая одежда, средства личной гигиены, медикаменты и бытовая химия. Кроме того, в преддверии светлого праздника Рождества Христова от православной классической школы имени святителя Иннокентия Иркутского г. Улан-Удэ были собраны сладкие рождественские подарки для детей ДНР.



28 декабря состоялась передача собранной гуманитарной помощи жителям Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Передал гуманитарную помощь митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. В мероприятии приняли участие представители епархии, министерства по молодёжной политике и спорту РБ, уполномоченный по правам человека в республике и волонтёры ресурсного центра добровольчества «ДоброДом». Все собранные епархией вещи на военном эшелоне были направлены в Старобешевский район Донецкой Народной Республики.



- Гуманитарный склад «Архангельский» продолжит свою работу в новом году, помогая всем нуждающимся людям, проживающим на территориях присоединенных к России республик и областей, - сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия и призывает внести свою лепту в дело помощи пострадавшим.

