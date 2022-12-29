В Бурятии у двух нерадивых матерей отобрали детей

Их временно определили в соцучреждение
В Закаменском районе Бурятии сразу из двух семей изъяли четверых детей. Неделю назад, 22 декабря, у жительницы села Баянгол забрали ребёнка из-за непосредственной угрозы его жизни и здоровью. А несколько дней спустя, 26-го числа, соцработники пришли за тремя ребятишками, проживавшими с матерью в Закаменске. Их отправили в соцучреждение в целях защиты прав и интересов.
- Дети временно помещены в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних для оказания социальной и психолого-педагогической помощи, – сообщает «Закамна-инфо. 24/7» со ссылкой на органы опеки и попечительства района.
За 11 месяцев, с января по ноябрь, у 10 закаменцев изъяли 22 ребёнка
. Все несовершеннолетние тоже оказались в опасности.
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Их временно определили в соцучреждение
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