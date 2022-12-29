Межрегиональные соревнования проходили в Благовещенске
На счету сборной Бурятии по тхэквондо ИТФ 24 медали турнира «Битва на Амуре»: 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых.
- Юной тхэквондистке Елизавете М. удалось стать абсолютной победительницей турнира, завоевав золотую медаль по программе «формальный комплекс» среди девочек 9-10 лет, так и по программе «спарринг» в весовой категории до 30 кг, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Отметим, что обладателями наград высшей пробы по программе «формальный комплекс» в своих возрастных категориях стали Данил Л., Тимур Т. и Дмитрий В. Спортсменов тренирует Геннадий Карнышев.
Прошедший в Благовещенске турнир собрал около 300 тхэквондистов из Приморского и Хабаровского краёв, Бурятии и Амурской области.
Тхэквондисты Бурятии выиграли 24 медали «Битвы на Амуре»
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