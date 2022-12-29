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В Иркутской области введён особый противопожарный режим

В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет действовать в течение новогодних праздников

На территории Иркутской области с 8:00 29 декабря 2022 года до 8:00 9 января 2023 года установлен особый противопожарный режим. Постановление правительства региона подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Особый противопожарный режим (ОПР) подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Среди требований, вводимых на период действия ОПР, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест. По данным на 28 декабря, для запуска петард и салютов в регионе местные администрации подготовили 149 специальных площадок, из них 64 площадки будут открыты в Иркутске.

- Подробную информацию о местах запуска фейерверков можно найти на сайтах муниципальных образований, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область особый противопожарный режим Новый год

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