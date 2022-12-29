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Жители Бурятии рассказали о спящем за рулём маршрутчике

Жители Бурятии рассказали о спящем за рулём маршрутчике
Общество, 
«Страшно за свою жизнь!» - волнуются пассажиры рейсового автобуса

На автобусном маршруте из Тарбагатая в Улан-Удэ работает водитель, которого часто клонит в сон за рулём. По крайней мере так заявляют сельчане. Они попросили министерство транспорта Бурятии и районную администрацию разобраться в вопросе.

- Просим разобраться, почему на маршруте работает водитель, который реально спит за рулём? Очень страшно с ним ехать, он едет по «встречке», машину туда-сюда по дороге болтает. Что ждём, когда случится трагедия? Надеюсь, министерство и наша администрация, кто там отвечает, за транспорт разберётся. Страшно просто за свою жизнь! Сейчас дорога скользкая, и так можно сделать аварию, а если спать за рулём, то и подавно, - приводится жалоба пассажиров в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

В минтрансе, в свою очередь, поблагодарили сигнал и взяли случай на контроль.

- С перевозчиком и водителем автобуса в ближайшее время будет проведён разбор о соблюдении правил перевозки пассажиров, - сообщили в министерстве транспорта.

В районной администрации же эту информацию не подтвердили. Здесь завили, что на маршруте работает опытный и ответственный водитель

- Бригадир маршрута номер 441 сегодня провёл профилактическую беседу с водителем данного маршрутного автобуса. Данная информация не подтверждается. Водитель с 40-летним стажем. Ответственно относится к своей работе, - процитировали в «Тарбагатай-инфо. 24/7» первого замглавы Тарбагатайского района Андрея Гнеушева.

водители общественный транспорт

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