В Иркутской области РЖД обязали провести водолазное обследование моста

Общество, Фото: сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Через этот мост пролегает железная дорога



Иркутская транспортная прокуратура выявила нарушение закона о безопасности движения на железнодорожном транспорте.



- Установлено, что железнодорожный мост через реку Белая, расположенный на 5099 км Восточно-Сибирской железной дороги, имеет подводные опоры и относится к категории мостов, длина которых составляет более 100 м. Однако водолазное обследование этого сооружения не проводилось, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Иркутский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» включить мост в перечень сооружений, подлежащих обследованию силами водолазной обследовательской станции, и провести обследование подводной части его опор. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.





