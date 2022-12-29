Через этот мост пролегает железная дорога
Иркутская транспортная прокуратура выявила нарушение закона о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
- Установлено, что железнодорожный мост через реку Белая, расположенный на 5099 км Восточно-Сибирской железной дороги, имеет подводные опоры и относится к категории мостов, длина которых составляет более 100 м. Однако водолазное обследование этого сооружения не проводилось, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Иркутский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» включить мост в перечень сооружений, подлежащих обследованию силами водолазной обследовательской станции, и провести обследование подводной части его опор. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.
В Иркутской области РЖД обязали провести водолазное обследование моста
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