Жители Бурятии получили госпремии по поддержке талантливой молодёжи

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Лауреатами стали 25 человек



28 декабря состоялась церемония награждения государственными премиями по поддержке талантливой молодежи Бурятии в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства. 25 человек стали лауреатами премий.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, в конкурсе ежегодно принимают участие молодые люди от 14 до 30 лет, а также школьники, студенты учебных заведений. В этом году на конкурс по поддержке талантливой молодежи было подано 173 заявки.



Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:

Виктория Калашникова - студентка 3 курса колледжа Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

Павел Покацкий - аспирант 1 года обучения Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

Сарюна Юмчинова - студентка 2 курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова»;

Иса А. - ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №42 города Улан-Удэ;

Татьяна Черных - директор Нестеровского культурно-информационного центра.



В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:

Кирилл Д. - ученик 11 класса Турунтаевской районной гимназии, Прибайкальский район;

Елена Спирина - студентка 4 курса агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова;

Дарья Атласова - студентка 2 курса магистратуры, института пищевой инженерии и биотехнологий Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

Андрей Лупсанов - аспирант 3 года обучения института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова», преподавателю кафедры общей и теоретической физики;

Евгений Нолев - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии, института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.



В номинации «Профессиональное мастерство»:

Юлия Ли - преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса;

Долгорма Янжимаева - педагог детской школы искусств №4 имени Ирдынеева город Улан-Удэ;

Кирилл Михалев - преподаватель музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева город Улан-Удэ;

Эмилия Чойдонова - преподаватель хореографии Петропавловской детской школы искусств Джидинского района, руководитель хореографического ансамбля «Грация»;

Надежда Гусева - заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории, обществознания Степно-Дворецкой основной общеобразовательной школы Кабанского района.



В номинации «Художественное творчество»:

Дари У. - ученица 9 класса детской школы искусств № 7 города Улан-Удэ, по классу ятаги;

Баясана Г. - ученица Бурятской республиканской цирковой школы;

Сэлмэг Д. - студентка колледжа искусств имени Чайковского;

Тунгалаг Ш. - студентка Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеевой;

Гэрэлма Галсанова - студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры.



В номинации «Любительский спорт»:

Вера Б. - ученица 11 класса средней образовательной школы №38 город Улан-Удэ;

Валерия С. - ученица 11 класса Бичурской средней образовательной школы №2;

Михаил Шишмарев - студент 2 курса физико-технического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

Мария Панецкая - тренер школы верховой езды «Конный двор «Гарцующий пони»;

Сергей Ефимов - инженер деревообработки ИП Березовский.



