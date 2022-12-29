В Бурятии чиновников наказали за медлительность

Нарушение выявила прокуратура
Администрация Северо-Байкальского района нарушила закон при реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Установлены факты неисполнения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. В нарушение закона администрацией несвоевременно направлялись отчёты о расходовании средств субсидий в республиканское министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, - сообщили в пресс-службе.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
В отношении двух ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов». Нравонарушители привлечены к административной ответственности.
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