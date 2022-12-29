Учреждение в Бурятии через суд приняло на работу инвалида по квоте

В вопросе разбиралась прокуратура
Бюджетное учреждение Баргузинского района Бурятии не выполнило обязанность по установлению одной квоты для трудоустройства инвалида.
- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о понуждении бюджетного учреждения установить квоту с целью трудоустройства инвалида и обеспечить предоставление в органы службы занятости информации о её выполнении. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
Учреждением исполнена указанная квота, инвалид трудоустроен.
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Общество, Фото:
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