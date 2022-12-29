Учреждение в Бурятии через суд приняло на работу инвалида по квоте

В вопросе разбиралась прокуратура



Бюджетное учреждение Баргузинского района Бурятии не выполнило обязанность по установлению одной квоты для трудоустройства инвалида.



- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о понуждении бюджетного учреждения установить квоту с целью трудоустройства инвалида и обеспечить предоставление в органы службы занятости информации о её выполнении. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу.



Учреждением исполнена указанная квота, инвалид трудоустроен.