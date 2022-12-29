Всего в республике планируют открыть 13 переправ
В республике открыты шесть из 13 планируемых к эксплуатации ледовых переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
За одни только сутки открылись две ледовые дороги в Окинском районе на реке Ока в сёлах Балакта и Боксон. Длина переправы в Боксоне - 60 метров, а ширина – 25. Как сообщают специалисты, толщина льда на месте переправы составляет 40 сантиметров, максимально допустимая грузоподъёмность - 6 тонн.
Иные характеристики имеет ледовая дорога в селе Балакта: длина – 70 метров, ширина – 25 метров, толщина льда значительно больше, составляет 56 сантиметров. Максимально допустимая грузоподъёмность одинакова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях открылась ещё одна переправа на реке Селенга – в улан-удэнском микрорайоне Мостовой. Длина ледовой дороги составила 400 метров. Имеет грузоподъёмность до 3,5 тонн, для оперативных служб и спецтранспорта - 20 тонн.
За сутки в Бурятии открылись три ледовые переправы
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