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За сутки в Бурятии открылись три ледовые переправы

За сутки в Бурятии открылись три ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего в республике планируют открыть 13 переправ

В республике открыты шесть из 13 планируемых к эксплуатации ледовых переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

За одни только сутки открылись две ледовые дороги в Окинском районе на реке Ока в сёлах Балакта и Боксон. Длина переправы в Боксоне - 60 метров, а ширина – 25. Как сообщают специалисты, толщина льда на месте переправы составляет 40 сантиметров, максимально допустимая грузоподъёмность - 6 тонн.

Иные характеристики имеет ледовая дорога в селе Балакта: длина – 70 метров, ширина – 25 метров, толщина льда значительно больше, составляет 56 сантиметров. Максимально допустимая грузоподъёмность одинакова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях открылась ещё одна переправа на реке Селенга – в улан-удэнском микрорайоне Мостовой. Длина ледовой дороги составила 400 метров. Имеет грузоподъёмность до 3,5 тонн, для оперативных служб и спецтранспорта - 20 тонн.

Ледовые переправы

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