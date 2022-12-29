В Улан-Удэ на премьере новогодней сказки побывали дети из социального центра

Премьеру подготовили школа креативных индустрий «Байкал-АРТ» и колледж искусств им. П.И. Чайковского



В Улан-Удэ новогодний спектакль «Серёжа и Мультивселенная или в поисках Духа Трескуна» (возрастное ограничение 6+) посмотрели воспитанники из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» (село Баргузин).



- Ребята выехали аж в 5 утра, чтобы посмотреть сказку. Главное, что дети остались довольны. Колледж накормил ребят обедом в своем буфете. Дед Мороз вручил новогодние подарки, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Центр помощи детям из Баргузина получил памятный подарок – картину, написанную студенткой колледжа Марией Питецкой.



Также после спектакля наградили победителя и призёров конкурса детского патриотического рисунка «Это Родина моя».



Премьера имела большой успех. В спектакле школа креативной индустрии показала первые результаты своей работы - 3D-мэппинг, дизайн и звуковое сопровождение.



- Представление волшебное, после него остаётся радостное чувство и легкость, что вправду начинаешь ощущать приближение Нового года. В подготовке спектакля были задействованы все - и студенты, и преподаватели, сценарист и режиссер Айгуль Буянова, - отметила Соелма Дагаева.



Спектакль ещё можно успеть посмотреть в концертном зале колледжа искусств имени Чайковского 28 и 29 декабря (6+).





