Премьеру подготовили школа креативных индустрий «Байкал-АРТ» и колледж искусств им. П.И. Чайковского
В Улан-Удэ новогодний спектакль «Серёжа и Мультивселенная или в поисках Духа Трескуна» (возрастное ограничение 6+) посмотрели воспитанники из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» (село Баргузин).
- Ребята выехали аж в 5 утра, чтобы посмотреть сказку. Главное, что дети остались довольны. Колледж накормил ребят обедом в своем буфете. Дед Мороз вручил новогодние подарки, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Центр помощи детям из Баргузина получил памятный подарок – картину, написанную студенткой колледжа Марией Питецкой.
Также после спектакля наградили победителя и призёров конкурса детского патриотического рисунка «Это Родина моя».
Премьера имела большой успех. В спектакле школа креативной индустрии показала первые результаты своей работы - 3D-мэппинг, дизайн и звуковое сопровождение.
- Представление волшебное, после него остаётся радостное чувство и легкость, что вправду начинаешь ощущать приближение Нового года. В подготовке спектакля были задействованы все - и студенты, и преподаватели, сценарист и режиссер Айгуль Буянова, - отметила Соелма Дагаева.
Спектакль ещё можно успеть посмотреть в концертном зале колледжа искусств имени Чайковского 28 и 29 декабря (6+).
В Улан-Удэ на премьере новогодней сказки побывали дети из социального центра
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