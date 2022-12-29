Разводить яков в Бурятии будут в рамках социального проекта Буддийской Традиционной Сангхи России «Сарлаг»
28 декабря в Закаменский и Окинский районы Бурятии завезли две партии яков из Горного Алтая. Их привезли по договору с министерством сельского хозяйства России для улучшения жизни животноводов на сёлах и фермах Бурятии, сообщает Буддийская Традиционная Сангха России.
XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев лично обращался в министерство сельского хозяйства РФ и министру Дмитрию Патрушеву с просьбой завезти из Монголии яков, быков и овец для улучшения пород местного скота и поддержки фермеров и населения.
- Из Монголии завезти яков не получилось. И было решено завезти яков и овец из Тувы и горного Алтая для улучшения местных. Выносливость и затраты на них заметно меньше, что будет способствовать развитию фермерства в Бурятии и поддержке жителей на селе, - добавили в Сангхе.
Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал в своем телеграм-канале о прибытии яков:
- Вот такие яки прибыли в Санагу Закамны из Горного Алтая, благодаря помощи министра Патрушева. Теперь создаем социальное стадо яков из 24 маток и 6 бычков. Каждый год из молодняка около 10 телят будут раздаваться десяти семьям для разведения яков.
Также Хамбо Лама добавил, что прибыло столько же в Окинский район:
- 30 яков (25 маток и 5 быков яков) прибыло в горную Оку. С каждого приплода десять телят будут передаваться в семьи животноводов. Выражаем министерству сельского хозяйства России благодарность за помощь жителям Бурятии.
Разведение яков в Бурятии проводится в рамках нового социального проекта Буддийской традиционной Сангхи России «Сарлаг» по разведению яков для жителей сел.
В Бурятию прибыли яки из Горного Алтая
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Разводить яков в Бурятии будут в рамках социального проекта Буддийской Традиционной Сангхи России «Сарлаг»
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