К середине января он выйдет на линию
28 декабря в Иркутск прибыл троллейбус нового поколения «Адмирал». Он способен проехать не менее 20 километров на автономном ходу. Сам троллейбус низкопольный, а из кабины водителя открывается широкий обзор, а также есть видеоконтроль зоны посадки и высадки пассажиров. Для пассажиров там есть система климат-контроля, сообщают «Вести-Иркутск».
- Салон водителя троллейбуса оснащён несколькими мониторами. На одном – камера видеонаблюдения за салоном, на другом – обзор территории вокруг троллейбуса. Есть также специальный датчик, который контролирует состояние водителя, чтобы он был пристегнут, не курил, и не уснул, - рассказал корреспондент «Вести-Иркутск» Артём Корябочкин.
Салон троллейбуса широкий и просторный, также оснащён необходимыми креслами для маломобильных граждан. Благодаря тому, что он низкопольный, коляски можно будет легко завозить наверх.
Директор «Иркутскгоравтотранс» сообщил также, что в мэрии города транспорт на автономном ходу планируют закупать и в дальнейшем. Это позволит разработать новые маршруты в некоторые микрорайоны города, где нет контактной сети.
Новый троллейбус выйдет на улицы города к середине января.
В Иркутск прибыл троллейбус нового поколения «Адмирал»
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