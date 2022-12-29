В Улан-Удэ состоится концерт этно-группы Namgar

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Зрителей порадует известная бурятская певица Намгар Лхасаранова



23 января в Русском драмтеатре в Улан-Удэ состоится концерт этно-группы Namgar. Совместно с бурятской группой выступит гость из Тывы, солист известной группы «Хуун-Хуур-Ту», мастер горлового пения Радик Тюлюш,



- В основном составе группы Namgar поют Намгар Лхасаранова (вокал), Евгений Золотарёв (чанза) и Тимур Золотарёв (гитара) — сын Намгар и Евгения, который уже много лет играет в группе, созданной родителями, - рассказали в Бурятской филармонии.



Репертуар Namgar — это старинные песни кочевников, степные протяжные песни, задорные плясовые композиции и улигеры, прославляющие восточных красавиц, могучих богатырей, быстроногих коней и звон стрел, выпущенных из боевого лука.



Группа не только сохраняет традиционный бурятский фольклор, но и преподносит его в новом звучании, сочетая народные мотивы с роком, джазом и электроникой, добавили организаторы концерта.



Концерт пройдёт 23 января в 18.30.





Возрастное ограничение 12+

