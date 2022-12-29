Бурятские таможенники исполнили желания девочек из Улан-Удэ и Донецка

Общество, Фото: Бурятская таможня

Купили также новогодние подарки детям из трёх детских домов



Сотрудники Бурятской таможни сняли карточки желаний с «Ёлки желаний» и исполнили новогоднюю мечту двух девочек. Восьмилетняя Настя из Донецка мечтала о мягкой лошадке, а 13-летняя Варя, воспитанница детского дома-интерната для детей-инвалидов «Журавушка» (Улан-Удэ) – о планшете.



- Молодёжный совет Бурятской таможни на средства собранные личным составом приобрели для Вари планшет и вручили подарок ей лично. А на подарок для Насти деньги были переведены через организаторов акции «Ёлка желаний», = сообщила пресс-служба Бурятской таможни.



Кроме этого, традиционно бурятские таможенники провели благотворительную акцию в помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Детям из Тарбагатайского реабилитационного центра Кяхтинского детского дома и дома малютки «Аистенок» вручили новогодние подарки. Также для детских домов были закуплены фрукты, сушилки для рук, настольные игры.

