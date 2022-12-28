На Украине погиб 31-летний военный из Бурятии

Он был уроженцем Джидинского района
В группе «Джида-инфо» сообщили о гибели земляка, уроженца Джидинского района Бурятии Филиппова Александра Иннокентьевича. Ему был 31 год.
Александр Филиппов родился 17 мая 1991 года в селе Нижний Торей. В 2006 году окончил Нижнеторейскую среднюю школу. В школе увлекался спортом, играл в волейбол, баскетбол, участвовал во всех школьных мероприятиях.
В 2007 году поступил в технологический колледж ВСГУТУ, на специальность «юриспруденция». После окончания колледжа пошёл в ряды Вооружённых сил России.
Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
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