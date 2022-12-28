Улан-удэнцы замерзают в собственных квартирах в декабрьские морозы

В некоторых жилых домах температура опустилась до 18 градусов

Житель бурятской столицы пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию (МЖИ) на холод в квартире на улице Яковлева, 13. Он сообщил, что температура там составляет всего 18 градусов вместо положенных 20°С.Сотрудники МЖИ провели проверку, и нарушение подтвердилось. Все материалы уже направили в Госстройжилнадзор для привлечения ПАО «ТГК-14» к административной ответственности. Компанию ждёт наказание по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).Если температура в жилом помещении ниже нормы, первым делом нужно обратиться в ТГК-14 или в свою управляющую компанию. Энергетики или сотрудники УК должны провести замеры и составить соответствующий акт, на основе которого сделают перерасчёт за отопление.Если в нём откажут или не захотят устранять недостатки, следует жаловаться уже в саму жилинспекцию. К обращению нужно приложить копии документов, подтверждающие изложенные в нём факты.