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Улан-удэнцы замерзают в собственных квартирах в декабрьские морозы

Улан-удэнцы замерзают в собственных квартирах в декабрьские морозы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В некоторых жилых домах температура опустилась до 18 градусов

Житель бурятской столицы пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию (МЖИ) на холод в квартире на улице Яковлева, 13. Он сообщил, что температура там составляет всего 18 градусов вместо положенных 20°С.

Сотрудники МЖИ провели проверку, и нарушение подтвердилось. Все материалы уже направили в Госстройжилнадзор для привлечения ПАО «ТГК-14» к административной ответственности. Компанию ждёт наказание по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

Если температура в жилом помещении ниже нормы, первым делом нужно обратиться в ТГК-14 или в свою управляющую компанию. Энергетики или сотрудники УК должны провести замеры и составить соответствующий акт, на основе которого сделают перерасчёт за отопление.

Если в нём откажут или не захотят устранять недостатки, следует жаловаться уже в саму жилинспекцию. К обращению нужно приложить копии документов, подтверждающие изложенные в нём факты.

отопление жалобы

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