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В селе Петропавловка в Бурятии отремонтировали кинозал

В селе Петропавловка в Бурятии отремонтировали кинозал
Общество,  Фото:телеграм-канал Валерия Шагжитарова
На ремонт потратили 9 млн рублей

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии отремонтировали кинозал в районном культурно-досуговом центре «Гармония».

- В нём установлено всё необходимое оборудование, полностью заменены кресла. До этого стояли старые кресла с 1985 года. Усилиями коллектива центра провели косметический ремонт зала, - сообщил в своем телеграм-канале глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.



Стоимость ремонта составила 9 млн. рублей. Ремонт стал возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда».

Уже на этой неделе планируется показ первого фильма.
кинозалы

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