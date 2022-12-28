В селе Петропавловка в Бурятии отремонтировали кинозал









Стоимость ремонта составила 9 млн. рублей. Ремонт стал возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда».



Уже на этой неделе планируется показ первого фильма.

Стоимость ремонта составила 9 млн. рублей. Ремонт стал возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда».Уже на этой неделе планируется показ первого фильма.

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии отремонтировали кинозал в районном культурно-досуговом центре «Гармония».- В нём установлено всё необходимое оборудование, полностью заменены кресла. До этого стояли старые кресла с 1985 года. Усилиями коллектива центра провели косметический ремонт зала, - сообщил в своем телеграм-канале глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.