В селе Петропавловка в Бурятии отремонтировали кинозал

На ремонт потратили 9 млн рублей
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии отремонтировали кинозал в районном культурно-досуговом центре «Гармония».
- В нём установлено всё необходимое оборудование, полностью заменены кресла. До этого стояли старые кресла с 1985 года. Усилиями коллектива центра провели косметический ремонт зала, - сообщил в своем телеграм-канале глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.
Стоимость ремонта составила 9 млн. рублей. Ремонт стал возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда».
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