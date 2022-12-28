Школьники Бурятии отправили открытки морякам корвета «Алдар Цыденжапов»

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Добрые весточки дети написали на фотооткрытках



Школьники Бурятии отправили новогодние пожелания морякам корвета «Алдар Цыденжапов. Герой Российской Федерации». Акцию в преддверии Нового года провел Народный фронт Бурятии совместно со школой № 57 Улан-Удэ, которая носит имя Алдара Цыденжапова.



Для открыток были использованы фотографии, присланные жителями Бурятии на конкурс ко Дню Героев Отечества.



Кроме фотооткрыток, матросам корвета подарили три лучшие фотографии конкурса ко Дню Героев Отечества.



- Два года назад, 25 декабря 2020 года состоялось поднятие Андреевского флага на корвете. Народный фронт тогда подарил три фотографии о бурятской земле. И в этом году решили повторить конкурс. Провели конкурс, отобрали три лучшие фотографии и подарили морякам. Они будут размещены в кают-компании на корвете имени Алдара Цыденжапова. Фото отбирались самими моряками, - сообщили в ОНФ Бурятии.



Алдар Цыденжапов получил звание Героя России посмертно в 2010 году. 19-летний матрос ценой своей жизни спас более 300 сослуживцев во время пожара на корвете.



