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В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару

В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Испуганная женщина посреди ночи позвонила в полицию и попросила о помощи

В ночь с 26 на 27 декабря в полицию Ангарска в Иркутской области позвонила напуганная женщина, просившая о помощи. Она пояснила, что находится вместе с мужчиной в районе посёлка Одинск. Их автомобиль замёрз, а они не могли выбраться из леса.

На место выехал экипаж ДПС. Прибывшие инспекторы Андрей Дамбуев и Владимир Губенин обследовали территорию и нашли следы заезда машины в лесную чащу.

- В связи с невозможностью проезда патрульного транспорта по снежному покрову госавтоинспекторы выдвинулись в указанном направлении пешком, параллельно поддерживая связь с гражданами по телефону. Благодаря профессиональным действиям сотрудников людей удалось вывести из леса и обогреть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Выяснилось, что 39-летние иркутяне по дню хотели сократить путь до деревни, решив проехать по полевой дороге. В лесу их машина Honda Stepwgn забуксовала в снегу. Долгое время они пытались самостоятельно вытащить автомобиль, но попытки оказались тщетными. В полицию они обратились уже тогда, когда двигатель автомобиля перестал работать, и они стали замерзать.

Спасённые поблагодарили дорожных полицейских за оперативную помощь. 

ГИБДД

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