В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной

Он истекал кровью и был в шоковом состоянии





В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) спасли 54-летнего жителя Бурятии. В медучреждение его привезли на скорой. У мужчины была открытая рана передней стенки грудной клетки. Сам он находился в тяжёлом состоянии с нарушенным сознанием. Пострадавший не смог пояснить, как получил травму, чем болеет и какие инфекции у него имеются.Первичный осмотр хирурга и предварительные обследования показали, что у мужчины – проникающее колото-резаное ранение груди слева, травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку и шок второй степени.- Сердечная сумка огибает сердце со всех сторон и обеспечивает его бесперебойную насосную функцию. Скопление крови в ней – очень серьёзное осложнение, которое может привести к смерти. Сердце за счёт давления на него скопившейся жидкости сжимается и вдавливается, – пояснили в БСМП. – Нормальная работоспособность из-за этого нарушается.Действовать пришлось быстро, чтобы разгрузить жизненно важный орган и спасти человека.- При таком ранении мы сразу вскрываем грудную клетку, не останавливая кровотечение, чтобы добраться до сердца быстро и убрать кровь с наружной оболочки, которая его сдавливает, – рассказал Сергей Доржиев, хирург с 25-летним стажем. – После вскрытия в полости между лёгким и грудной стенкой мы обнаружили и эвакуировали 1000 миллилитров крови со сгустками. Осмотрели перикард – или сердечную сумку, вскрыли его полость для обеспечения доступа к сердцу и после удалили сгустки крови.В итоге сердце забилось. Раны врачи ушили.- Каждый шов должен быть очень точным, чтоб не проколоть сердце. Нужно понимать и чувствовать, сколько ткани взять и как её натягивать, чтобы ничего не рвалось. Также было обнаружено и ушито ранение верхней доли лёгкого шириной в два с половиной сантиметра, – отметил Сергей Доржиев. – Благодаря большому опыту работы удалось спасти пациента. Молодой хирург, даже с опытом в два-три года, не сможет сделать такую операцию.После успешного вмешательства мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение. Сергею Доржиеву ассистировал врач-хирург Рустам Гомбоев. В операционную бригаду также вошли операционная сестра Мария Дансарунова и анестезиолог Насак Бальжитов.