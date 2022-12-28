28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной

В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он истекал кровью и был в шоковом состоянии

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) спасли 54-летнего жителя Бурятии. В медучреждение его привезли на скорой. У мужчины была открытая рана передней стенки грудной клетки. Сам он находился в тяжёлом состоянии с нарушенным сознанием. Пострадавший не смог пояснить, как получил травму, чем болеет и какие инфекции у него имеются.

Первичный осмотр хирурга и предварительные обследования показали, что у мужчины – проникающее колото-резаное ранение груди слева, травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку и шок второй степени.

- Сердечная сумка огибает сердце со всех сторон и обеспечивает его бесперебойную насосную функцию. Скопление крови в ней – очень серьёзное осложнение, которое может привести к смерти. Сердце за счёт давления на него скопившейся жидкости сжимается и вдавливается, – пояснили в БСМП. – Нормальная работоспособность из-за этого нарушается.

Действовать пришлось быстро, чтобы разгрузить жизненно важный орган и спасти человека.

- При таком ранении мы сразу вскрываем грудную клетку, не останавливая кровотечение, чтобы добраться до сердца быстро и убрать кровь с наружной оболочки, которая его сдавливает,  – рассказал Сергей Доржиев, хирург с 25-летним стажем. – После вскрытия в полости между лёгким и грудной стенкой мы обнаружили и эвакуировали 1000 миллилитров крови со сгустками. Осмотрели перикард – или сердечную сумку, вскрыли его полость для обеспечения доступа к сердцу и после удалили сгустки крови.

В итоге сердце забилось. Раны врачи ушили.

- Каждый шов должен быть очень точным, чтоб не проколоть сердце. Нужно понимать и чувствовать, сколько ткани взять и как её натягивать, чтобы ничего не рвалось. Также было обнаружено и ушито ранение верхней доли лёгкого шириной в два с половиной сантиметра, – отметил Сергей Доржиев. – Благодаря большому опыту работы удалось спасти пациента. Молодой хирург, даже с опытом в два-три года, не сможет сделать такую операцию.

После успешного вмешательства мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение. Сергею Доржиеву ассистировал врач-хирург Рустам Гомбоев. В операционную бригаду также вошли операционная сестра Мария Дансарунова и анестезиолог Насак Бальжитов.


врачи операция БСМП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях
Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях
Общество, 28.12.2022
Спортсменка выиграла 4 поединка в весе до 48 кг
В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов
В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов
Общество, 28.12.2022
Названы призёры профессионального конкурса среди работников медицинских организаций
В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города
В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города
Общество, 28.12.2022
Их наградили сертификатами для отдыха на курортах
В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной
В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной
Общество, 28.12.2022
Он истекал кровью и был в шоковом состоянии
Школьники Бурятии отправили открытки морякам корвета «Алдар Цыденжапов»
Школьники Бурятии отправили открытки морякам корвета «Алдар Цыденжапов»
Общество, 28.12.2022
Добрые весточки дети написали на фотооткрытках
В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару
В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару
Общество, 28.12.2022
Испуганная женщина посреди ночи позвонила в полицию и попросила о помощи
Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Общество, 28.12.2022
В столице Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Горки в центре Улан-Удэ оборудовали «тормозами»
Горки в центре Улан-Удэ оборудовали «тормозами»
Общество, 28.12.2022
Приспособление позволит не укатиться слишком далеко 
В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару
В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару
Общество, 28.12.2022
В колонии прошёл творческий конкурс
На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов
На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов
Общество, 28.12.2022
В этой связи изменилось расписание в будни
Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Общество, 28.12.2022
Родителей с детьми зовут на открытие
Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Общество, 28.12.2022
Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать зелёный горошек для «Оливье»
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать зелёный горошек для «Оливье»
Общество, 28.12.2022
Специалисты советуют покупать консервы полугодовой давности

В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа
Общество, 28.12.2022
Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^