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Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»

Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

Сегодня, 28 декабря, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Основным вопросом повестки стала подготовка объектов жизнеобеспечения города к работе в новогодние праздники.

О проводимой работе доложили руководители комитета городского хозяйства, районных администраций, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и предприятий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- На период с 31 декабря по 9 января назначены ответственные дежурные, составлены графики дежурств по комитету и ресурсоснабжающим организациям, а также районным администрациям. Аварийные бригады по ресурсоснабжающим организациям сформированы, укомплектованы всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Автотранспорт и техника подготовлены, определены водители, топливо имеется. Запасы топлива на всех котельных в пределах нормативного. Договоры на поставку топлива поставщиками и ресурсоснабжающими организациями у всех котельных заключены, - доложил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Для принятия оперативных решений при устранении внештатных ситуаций работает единая диспетчерская служба города и диспетчерские службы всех ресурсоснабжающих организаций. Разработан регламент взаимодействия всех ответственных лиц, отвечающих за жизнеобеспечение города, на случай внештатных ситуаций.

Также по распоряжению мэра Улан-Удэ с 31 декабря по 8 января организовано проведение ежедневных утренних штабов по жизнеобеспечению в режиме ВКС.

Мэр Улан-Удэ, в свою очередь, поручил, чтобы в праздники дежурил руководящий состав организаций.

- Наступают праздники для наших горожан. А у нас это рабочий день, и не просто рабочий день, а в режиме «повышенной боевой готовности». Мы знаем, где мы работаем, поэтому для нас это не в новинку. Я прошу всех руководителей организовать дежурство именно руководящего состава в новогодние праздники. Нужно быть постоянно на связи. Мы должны быть во всеоружии. Доклады приняты, то, что работа организована, подготовлена, запасы накоплены – это хорошо, - заявил Игорь Шутенков.

Особое внимание Игорь Шутенков уделил проведению противопожарных инструктажей во всех городских учреждениях.

- Их проводить обязательно надо. У нас идёт текучка кадров, и тот, кто провёл инструктаж, получил инструктаж сегодня может быть у нас уже не работает, а работает совершенно новое должностное лицо. Поэтому ещё раз надо инструктажи провести. Просьба к управлению по ЧС посмотреть тех лиц, кто проводит инструктажи. Сами учителя правильно ли проводят инструктаж? И МЧС я попрошу здесь тоже оказать помощь, - сказал мэр.

Также Игорь Шутенков поручил предприятиям социального обслуживания и всем структурным подразделениям администрации, отвечающим за эксплуатацию зданий, провести ревизию средств пожаротушения.

- Снег выпал, дороги чистим, тротуары, подходы к домам, а пожарные гидранты у нас может быть остались вне зоны обслуживания. Буквально несколько минут могут изменить ситуацию, поэтому доступ к гидрантам должен быть организован во всех организациях. Главное управление МЧС, если у нас на карте города есть гидранты, которые находятся на общественных территориях, то тоже надо посмотреть их в обязательном порядке, - отметил Игорь Юрьевич.

Помимо этого, мэр Улан-Удэ поручил провести ревизию запасных выходов.

- Снег прошёл и вполне возможно, что мы парадные двери почистили, а выходы для эвакуации у нас с той стороны окажутся подпёртыми снегом. Хуже будет, если ещё они внутри окажутся забаррикадированы чем-то или вообще закрыты на висячие замки. Поэтому запасные выходы надо посмотреть, ревизию провести. Основной всплеск мероприятий у нас перед новогодними праздниками, поэтому контроль усилить. Но после праздников этот контроль не ослаблять, - поручил Игорь Шутенков.

администрацияУУ Улан-Удэ

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