Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»

В столице Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Сегодня, 28 декабря, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Основным вопросом повестки стала подготовка объектов жизнеобеспечения города к работе в новогодние праздники.
О проводимой работе доложили руководители комитета городского хозяйства, районных администраций, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и предприятий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
- На период с 31 декабря по 9 января назначены ответственные дежурные, составлены графики дежурств по комитету и ресурсоснабжающим организациям, а также районным администрациям. Аварийные бригады по ресурсоснабжающим организациям сформированы, укомплектованы всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Автотранспорт и техника подготовлены, определены водители, топливо имеется. Запасы топлива на всех котельных в пределах нормативного. Договоры на поставку топлива поставщиками и ресурсоснабжающими организациями у всех котельных заключены, - доложил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Для принятия оперативных решений при устранении внештатных ситуаций работает единая диспетчерская служба города и диспетчерские службы всех ресурсоснабжающих организаций. Разработан регламент взаимодействия всех ответственных лиц, отвечающих за жизнеобеспечение города, на случай внештатных ситуаций.
Также по распоряжению мэра Улан-Удэ с 31 декабря по 8 января организовано проведение ежедневных утренних штабов по жизнеобеспечению в режиме ВКС.
Мэр Улан-Удэ, в свою очередь, поручил, чтобы в праздники дежурил руководящий состав организаций.
- Наступают праздники для наших горожан. А у нас это рабочий день, и не просто рабочий день, а в режиме «повышенной боевой готовности». Мы знаем, где мы работаем, поэтому для нас это не в новинку. Я прошу всех руководителей организовать дежурство именно руководящего состава в новогодние праздники. Нужно быть постоянно на связи. Мы должны быть во всеоружии. Доклады приняты, то, что работа организована, подготовлена, запасы накоплены – это хорошо, - заявил Игорь Шутенков.
Особое внимание Игорь Шутенков уделил проведению противопожарных инструктажей во всех городских учреждениях.
- Их проводить обязательно надо. У нас идёт текучка кадров, и тот, кто провёл инструктаж, получил инструктаж сегодня может быть у нас уже не работает, а работает совершенно новое должностное лицо. Поэтому ещё раз надо инструктажи провести. Просьба к управлению по ЧС посмотреть тех лиц, кто проводит инструктажи. Сами учителя правильно ли проводят инструктаж? И МЧС я попрошу здесь тоже оказать помощь, - сказал мэр.
Также Игорь Шутенков поручил предприятиям социального обслуживания и всем структурным подразделениям администрации, отвечающим за эксплуатацию зданий, провести ревизию средств пожаротушения.
- Снег выпал, дороги чистим, тротуары, подходы к домам, а пожарные гидранты у нас может быть остались вне зоны обслуживания. Буквально несколько минут могут изменить ситуацию, поэтому доступ к гидрантам должен быть организован во всех организациях. Главное управление МЧС, если у нас на карте города есть гидранты, которые находятся на общественных территориях, то тоже надо посмотреть их в обязательном порядке, - отметил Игорь Юрьевич.
Помимо этого, мэр Улан-Удэ поручил провести ревизию запасных выходов.
- Снег прошёл и вполне возможно, что мы парадные двери почистили, а выходы для эвакуации у нас с той стороны окажутся подпёртыми снегом. Хуже будет, если ещё они внутри окажутся забаррикадированы чем-то или вообще закрыты на висячие замки. Поэтому запасные выходы надо посмотреть, ревизию провести. Основной всплеск мероприятий у нас перед новогодними праздниками, поэтому контроль усилить. Но после праздников этот контроль не ослаблять, - поручил Игорь Шутенков.
Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На ремонт потратили 9 млн рублей
Добрые весточки дети написали на фотооткрытках
В столице Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Приспособление позволит не укатиться слишком далеко
В колонии прошёл творческий конкурс
В этой связи изменилось расписание в будни
Родителей с детьми зовут на открытие
Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме
Специалисты советуют покупать консервы полугодовой давности
Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток
Его посмертно наградили орденом Мужества
Визит таких гостей для детей и подростков стал приятной неожиданностью
Ёлка из машин выстроилась вечером
Бойцы получили осколочные ранения, эвакуируя мирных жителей
Подать заявку можно до 11 февраля 2023 года