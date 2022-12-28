Горки в центре Улан-Удэ оборудовали «тормозами»

В Улан-Удэ построили ледовый городок, официальное открытие состоится 29 декабря в 17:00 (0+). Как и год назад, на площади Советов установили две ледовые горки. Однако в этот раз бортики окрасили в насыщенный синий цвет, а в конце ледового покрытия установили своеобразные «тормоза», похожие на трамплин. Их высота примерно до колена взрослого человека.
У горожан возникли вопросы, насколько безопасны такие «трамплины». В пресс-службе комитета городского хозяйства, в свою очередь, заверили, что испытания горки проводились комиссионно. В состав комиссии вошли инспектор Гостехнадзора, представители подрядной организации, заказчика.
- Испытания производились с использование специализированных средств. Установлена необходимая длина скатов. Вместе с тем, на концах скатов установлены приспособления, позволяющие при необходимости снизить конечную скорость и не допустить скольжения по пути движения посетителей новогоднего городка. По итогам испытаний получен сертификат на соответствие аттракциона «Зимняя горка» действующим требованиям законодательства, - подчеркнули в комитете городского хозяйства.
Здесь отметили, на горке запрещено кататься с использованием тюбинга (в народное название «ватрушка»). За порядком будут следить контролёры, установлено видеонаблюдение.