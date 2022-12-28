Родителей с детьми зовут на открытие
В четверг, 29 декабря, в 17:00 на площади Советов в Улан-Удэ состоится открытие главной городской ёлки «Пусть праздник всем подарит чудо» (0+). Об этом сообщили в мэрии.
Гостей ждёт прологовая композиция «Новогоднее чудо!», которую исполнят театр современного танца «Угол Зрения», образцовый ансамбль «Энжелс», театр современного танца «Созвездие», солисты Центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Сергей Плотников, группа «Лаккитон», Дед Мороз и Снегурочка.
Далее по традиции с наступающим Новым годом улан-удэнцев и гостей столицы поздравят официальные лица города и республики.
После зрители увидят вокально-хореографическую композицию «Ёлочка» в исполнении муниципального театра народной музыки и танца «Забава». И завершится праздник финальной композицией «Новогодняя», которую исполнят солисты Центра культуры и досуга и все участники представления.
В этом году праздничный фейерверк в Улан-Удэ отменён. На сэкономленные средства мэрия Улан-Удэ, а также управляющие компании, ТСЖ и энергетики приобрели новый автомобиль УАЗ для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Общество, Фото:
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