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Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря

Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Родителей с детьми зовут на открытие

В четверг, 29 декабря, в 17:00 на площади Советов в Улан-Удэ состоится открытие главной городской ёлки «Пусть праздник всем подарит чудо» (0+). Об этом сообщили в мэрии.

Гостей ждёт прологовая композиция «Новогоднее чудо!», которую исполнят театр современного танца «Угол Зрения», образцовый ансамбль «Энжелс», театр современного танца «Созвездие», солисты Центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Сергей Плотников, группа «Лаккитон», Дед Мороз и Снегурочка.

Далее по традиции с наступающим Новым годом улан-удэнцев и гостей столицы поздравят официальные лица города и республики.

После зрители увидят вокально-хореографическую композицию «Ёлочка» в исполнении муниципального театра народной музыки и танца «Забава». И завершится праздник финальной композицией «Новогодняя», которую исполнят солисты Центра культуры и досуга и все участники представления.

В этом году праздничный фейерверк в Улан-Удэ отменён. На сэкономленные средства мэрия Улан-Удэ, а также управляющие компании, ТСЖ и энергетики приобрели новый автомобиль УАЗ для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
елка

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