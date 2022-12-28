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Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году

Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме

В предновогодние дни портал по поиску работы SuperJob провёл интересное исследование на тему: что хотят успеть жители Улан-Удэ до Нового года.

Как показал опрос, наибольшая часть жителей Улан-Удэ – 17 процентов – сообщили, что уже успели сделать все предновогодние дела.

До Нового года 14% жителей Улан-Удэ планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить ёлку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% опрошенных.

Ещё 6% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть.

По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.

Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 7 % опрошенных: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и другое.

- Главные предновогодние дела жителей Улан-Удэ — это покупка подарков и генеральная уборка, - отмечает портал SuperJob.


Новый год

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