Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году

Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме



В предновогодние дни портал по поиску работы SuperJob провёл интересное исследование на тему: что хотят успеть жители Улан-Удэ до Нового года.



Как показал опрос, наибольшая часть жителей Улан-Удэ – 17 процентов – сообщили, что уже успели сделать все предновогодние дела.



До Нового года 14% жителей Улан-Удэ планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить ёлку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% опрошенных.



Ещё 6% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть.



По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.



Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 7 % опрошенных: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и другое.



- Главные предновогодние дела жителей Улан-Удэ — это покупка подарков и генеральная уборка, - отмечает портал SuperJob.





