Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме
В предновогодние дни портал по поиску работы SuperJob провёл интересное исследование на тему: что хотят успеть жители Улан-Удэ до Нового года.
Как показал опрос, наибольшая часть жителей Улан-Удэ – 17 процентов – сообщили, что уже успели сделать все предновогодние дела.
До Нового года 14% жителей Улан-Удэ планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить ёлку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% опрошенных.
Ещё 6% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть.
По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.
Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 7 % опрошенных: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и другое.
- Главные предновогодние дела жителей Улан-Удэ — это покупка подарков и генеральная уборка, - отмечает портал SuperJob.
Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Общество, Фото:
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