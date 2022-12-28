Турнир пройдёт на следующей неделе
8 января 2023 года в Бурятии проведут кубок республики по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования состоятся на озере Гусиное.
К участию в турнире допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения.
Соревнования проводятся на командное первенство с личным зачётом. Они пройдут в один день, в один тур, продолжительностью 5 часов. Виды рыб, допустимые к зачёту: окунь и щука.
Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
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В Бурятии разыграют кубок по ловле рыбы на блесну
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