Соревнования пройдут в феврале в Анкаре
Бурятские спортсмены вошли в предварительные списки сборной России на первенство Европы по тайскому боксу. Согласно официальному плану спортивных мероприятий соревнования должны пройти с 20 февраля по 1 марта 2023 года в турецкой столице, городе Анкара.
Как сообщает федерация тайского бокса Бурятии, от республики в предварительные списки включены Александра Васильева, Иван Петров, Андрей Зарбуев, Анастасия Байс, Санжана Батуева, Даниил Чебунин, Станислав Сотников, Дарья Ербаева и Екатерина Карнакова.
Итоговый список участников станет известен после 9 января следующего года.
Тайбоксёры Бурятии могут принять участие в первенстве Европы
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