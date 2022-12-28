Тайбоксёры Бурятии могут принять участие в первенстве Европы

Соревнования пройдут в феврале в Анкаре



Бурятские спортсмены вошли в предварительные списки сборной России на первенство Европы по тайскому боксу. Согласно официальному плану спортивных мероприятий соревнования должны пройти с 20 февраля по 1 марта 2023 года в турецкой столице, городе Анкара.



Как сообщает федерация тайского бокса Бурятии, от республики в предварительные списки включены Александра Васильева, Иван Петров, Андрей Зарбуев, Анастасия Байс, Санжана Батуева, Даниил Чебунин, Станислав Сотников, Дарья Ербаева и Екатерина Карнакова.



Итоговый список участников станет известен после 9 января следующего года.

