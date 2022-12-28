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Тайбоксёры Бурятии могут принять участие в первенстве Европы

Тайбоксёры Бурятии могут принять участие в первенстве Европы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в феврале в Анкаре

Бурятские спортсмены вошли в предварительные списки сборной России на первенство Европы по тайскому боксу. Согласно официальному плану спортивных мероприятий соревнования должны пройти с 20 февраля по 1 марта 2023 года в турецкой столице, городе Анкара.

Как сообщает федерация тайского бокса Бурятии, от республики в предварительные списки включены Александра Васильева, Иван Петров, Андрей Зарбуев, Анастасия Байс, Санжана Батуева, Даниил Чебунин, Станислав Сотников, Дарья Ербаева и Екатерина Карнакова.

Итоговый список участников станет известен после 9 января следующего года.
Бурятия тайский бокс первенство Европы спорт

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