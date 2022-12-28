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В Забайкалье Дед Мороз поздравляет пассажиров пригородных поездов

В Забайкалье Дед Мороз поздравляет пассажиров пригородных поездов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Отличившимся взрослым и детям вручают сладкие подарки

27 декабря пассажиров железнодорожного вокзала станции Чита-2 с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также артисты Читинского дворца культуры железнодорожников.

- Вечером на станцию Чита-2 на электропоезде прибыл главный волшебник в сопровождении своей внучки. Вместе со сказочными героями песнями и танцами они создали праздничное настроение детям и взрослым, а после короткого выступления отправились с пассажирами электропоезда №6047 сообщением Чита-2 – Могзон в дорогу, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Сотрудники железной дороги продолжают дарить новогоднее настроение 28 и 29 декабря. Дед Мороз и Снегурочка вновь отправятся в дорогу, где будут поздравлять пассажиров пригородных поездов № 6012 Чита-2 – Карымская (отправление в 18:00) и №6047 Чита-2 – Могзон (отправление в 17:50).

Всем взрослым и детям, которые расскажут новогодние стихотворения или споют песню, сказочные герои вручают сладкие подарки.

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Забайкальский край железная дорога пригородные перевозки вокзал

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