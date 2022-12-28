Участниками соревнований стали мужчины от 40 лет и старше
Первый этап регионального турнира «Супермен Забайкалья» прошёл 25 декабря в краевой столице. За титул сильнейших боролись спортсмены их трёх районов Забайкальского края, а также из города Чита.
- Задумывались состязания для поддержки здорового образа жизни мужчин после 40 лет. Мы собрали различные индивидуальные виды спорта: силовые, скоростные и на выносливость, занимаясь которыми и показывая человек, однозначно, будет здоров, - рассказал организатор Олег Исаев.
По итогам прошедшей борьбы, в возрастной группе старше 60 лет не было равных победителю Ивану Шалаеву, который с двукратным отрывом опередил Александра Чумакова – спортсмен занял второе место. Третье место занял Николай Капустин. В группе от 50 до 59 лет борьба за первое место развернулась между призёрами прошлого турнира Виктором Родионовым и Олегом Исаевым. Победу одержал второй участник. Почётное третье место занял заслуженный ветеран гиревого спорта из Шилкинского района Евгений Тюменцев. В возрастной группе 40-49 лет победу одержал также призёр предыдущего турнира Роман Казанцев. Второе место у Дмитрия Сенько.
Соревнования «Супермен Забайкалья» состоят из восьми турниров. Первый этап успешно прошёл в 2019-2022 годах, где приняли старт 24 спортсмена. Нынешний второй этап продлится с 25 декабря 2022 года по 25 мая 2023 года. Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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В Забайкалье проходит турнир «суперменов»
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