Жителям Бурятии рассказали, как выбрать зелёный горошек для «Оливье»

Специалисты советуют покупать консервы полугодовой давности





В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, что нужно знать при покупке зелёного горошка. У него есть важная кулинарная миссия – это обязательный ингредиент салата «Оливье», который россияне готовят на Новый год.Первое, на что следует обратить внимание – дата изготовления. Самый вкусный тот, который изготовили около полугода назад, в июне-июле, потому что собирали бобовые как раз в сезон молочной спелости.- Бывает, что консервированный горошек делают из сухого гороха – замачивают, чтобы он снова набух, и уже потом консервируют. В таком варианте у продукта почти не остаётся полезных свойств и появляется горечь, – отметили в надзорном ведомстве.Большинство консервов выпускают в жестяных банках. На них не должно быть ржавчины.- Если она имеется, продукт лучше не брать – есть вероятность, что внутри банка тоже покрылась ржавчиной, а, значит, идёт процесс окисления, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.Если горошек продают в стеклянной банке, обратите внимание на крышку. Когда под ней есть пузырь, значит, туда попал воздух.- В этом случае опять-таки идёт процесс окисления. Если вы купили некачественный горошек, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней нужно описать недостатки товара и чётко сформулировать свои требования, – пояснили в ведомстве.