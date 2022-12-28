В Улан-Удэ полицейский стал Дедом Морозом

Визит таких гостей для детей и подростков стал приятной неожиданностью



В Улан-Удэ командир специализированного отделения в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Батор Гыргенов и стажёр Галина Смелова перевоплотились в Деда Мороз и Снегурочку.



Они стали новогодними волшебниками для детей своих коллег – тех, кто погиб при выполнении служебного долга, стал инвалидом вследствие военной травмы. Также они навестили сотрудника ПСС, который сейчас находится на Северном Кавказе – у этого многодетного отца две дочери и сын.



- Визит таких гостей для детей и подростков стал приятной неожиданностью. Даже старшеклассники не скрывали радости, с улыбкой встречали полицейских в образе сказочных персонажей мамы, а сами стражи порядка, конечно же, не скупились на тёплые пожелания, - рассказали в МВД по Бурятии.



Присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и сотрудники управления по вопросам миграции регионального МВД. Они навестили воспитанников детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ. По традиции дети рассказывали главному новогоднему герою стихотворения, а он радовал их новогодними подарками.



