В Улан-Удэ вновь выстроили автоёлку

Ёлка из машин выстроилась вечером
В Улан-Удэ состоялось традиционное предновогоднее мероприятие – «Автоёлка». Объединение автоклубов города таким образом поздравило земляков, а также военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, с наступающим Новым годом.
Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». «Красота», «Молодцы», «Красиво!» - комментируют горожане.
Подобные автоёлки автомобилисты устраивают в столице Бурятии ежегодно. Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году ёлочку из машин выстроили на Верхней Берёзовке
– тогда участвовали более 140 водителей. Сколько участников акция собрала в этом году, не сообщается.
Медики Тункинского района оказали поддержку землякам
Компанию ему составят Деды Морозы ещё из 13 российских регионов
Последние вспышки заболевания в республике фиксировали 14 лет назад
Он посоветовал жителям республики не злоупотреблять алкоголем на новогодних праздниках
Клипом они поздравили жителей республики с наступающим Новым годом
Галина Дондокова проработала там четверть века
Они подарили детскому дому посудомоечную машину
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
Её отключат на семь с лишним часов
Историческая драма «Сердце Пармы» вошла в шорт-лист престижной кинопремии
Всего сотрудники больницы посетили дома более 118 ветеранов
В дело вмешалась прокуратура
Нарушение выявила прокурорская проверка
Соревнования проведут в Кабанском районе