Названы призёры профессионального конкурса среди работников медицинских организаций
27 декабря в Бурятии состоялось торжественное награждение победителей II республиканского профессионального конкурса «Лучший врач – педиатр участковый». В этом году в профессиональном мастерстве соревновались акушеры-гинекологи и педиатры из 20 медицинских организаций.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Педиатры:
Первое место – Цынжидма Цыбенова, ГБУЗ ГБ 4
Второе место – Алёна Панова, ГБУЗ Кабанская ЦРБ
Третье место – Дарима Шарастепанова, ГБУЗ ГП 3
Гинекологи:
Первое место – Баярма Цыремпилова, Мухоршибирская ЦРБ
Второе место – Юлия Мункодугарова, ГБУЗ ГП 3
Третье место – Марина Сангадеева, Окинская ЦРБ
Победители также поделились своими эмоциями:
– Наша 4 поликлиника очень сплочённая. Пришли новые врачи – у нас 100-процентная укомплектованность. 2022 год был действительно хорошим для нашего коллектива, - рассказала победитель в номинации «Лучший врач – педиатр участковый»Цынжидма Цыбенова, врач-педиатр городской больницы №4 г. Улан-Удэ.
– Участие в таком конкурсе стимулирует работать эффективнее, находить новые методы и подходы в нашей работе. Большое вам спасибо! - заявила победительница номинации «Лучший врач – акушер-гинеколог участковый» Баярма Цыремпилова, врач акушер-гинеколог Мухоршибирской ЦРБ.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, конкурс проводился с целью повышения престижа профессии участковых врачей и профилактики профессионального выгорания.
В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов
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