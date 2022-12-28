В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Названы призёры профессионального конкурса среди работников медицинских организаций



27 декабря в Бурятии состоялось торжественное награждение победителей II республиканского профессионального конкурса «Лучший врач – педиатр участковый». В этом году в профессиональном мастерстве соревновались акушеры-гинекологи и педиатры из 20 медицинских организаций.



По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:



Педиатры:

Первое место – Цынжидма Цыбенова, ГБУЗ ГБ 4

Второе место – Алёна Панова, ГБУЗ Кабанская ЦРБ

Третье место – Дарима Шарастепанова, ГБУЗ ГП 3



Гинекологи:

Первое место – Баярма Цыремпилова, Мухоршибирская ЦРБ

Второе место – Юлия Мункодугарова, ГБУЗ ГП 3

Третье место – Марина Сангадеева, Окинская ЦРБ



Победители также поделились своими эмоциями:

– Наша 4 поликлиника очень сплочённая. Пришли новые врачи – у нас 100-процентная укомплектованность. 2022 год был действительно хорошим для нашего коллектива, - рассказала победитель в номинации «Лучший врач – педиатр участковый»Цынжидма Цыбенова, врач-педиатр городской больницы №4 г. Улан-Удэ.



– Участие в таком конкурсе стимулирует работать эффективнее, находить новые методы и подходы в нашей работе. Большое вам спасибо! - заявила победительница номинации «Лучший врач – акушер-гинеколог участковый» Баярма Цыремпилова, врач акушер-гинеколог Мухоршибирской ЦРБ.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, конкурс проводился с целью повышения престижа профессии участковых врачей и профилактики профессионального выгорания.