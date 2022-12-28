Бойцы получили осколочные ранения, эвакуируя мирных жителей
Баннеры с портретами росгвардейцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции, появились на улицах Ангарска.
Сержант Ахмед Магомедов, ефрейтор Иван Максимов и рядовой Игорь Мекляев погибли 12 июля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач.
- Во время обстрела, рискуя собственной жизнью, военнослужащие эвакуировали мирных жителей в безопасное место. В результате разрыва мины бойцы получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Указом арезидента Российской Федерации военнослужащие были награждены орденами Мужества (посмертно), - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
Командир полка оперативного назначения города Ангарск Росгвардии полковник Надир Мельгазиев подчеркнул, что «память об их подвиге навсегда останется в наших сердцах, а их самоотверженность и мужество станут образцом для личного состава и подрастающего поколения».
В Ангарске появились баннеры с портретами погибших на СВО росгвардейцев
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